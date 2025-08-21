A fost lansată o nouă ediție a programului „Litoralul pentru Toți”: cazare la mare cu tarife reduse, în luna septembrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) lansează ediția cu numărul 47 a programului „Litoralul pentru Toți”, desfășurat în perioada 1–30 septembrie 2025, transmite Radio Constanța, preluat de Rador.

Această ediție aduce o extindere vizibilă a programului în aproape toate stațiunile, în special în cele din sudul litoralului, precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche, unde a fost mărit numărul de locuri alocate. Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%, o atmosferă mult mai relaxată și servicii la aceleași standarde de calitate. Tot mai multe hoteluri pun la dispoziție pachete diversificate, de la cazare simplă la all inclusive, transformând extrasezonul într-o opțiune reală și atractivă pentru orice categorie de turiști, potrivit sursei citate.

Astfel, tarifele pentru o persoană pe noapte, defalcate pe stațiuni, sunt următoarele:

Eforie Nord – începând de la 53 lei (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*

Eforie Sud – începând de la 81,5 lei (fără masă) hotel de 3* și 336,5 lei (all inclusive) hotel de 3*

Jupiter – începând de la 70 lei (cu mic dejun) hotel de 3* și 276 lei (all inclusive) hotel de 3*

Venus – începând de la 70 lei (fără masă) hotel de 3*

Saturn – începând de la 94,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*

Mangalia – începând de la 101 lei (fără masă) hotel de 3*

Mamaia – începând de la 69,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 332 lei (all inclusive) hotel de 3*

Costinești – începând de la 88 lei (fără masă) hotel de 3*

Vama Veche – începând de la 79 lei (fără masă) hotel de 3*

Tarifele pot crește în funcție de serviciile de masă și clasificarea hotelului ales. Până în prezent 62 de unitâți de cazare au lansat oferte pentru programul “Litoralul pentru toți”, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3.500 de locuri de cazare pe noapte.

Rezervările se pot face direct la hoteluri sau prin agențiile partenere, iar plata se poate face inclusiv cu vouchere de vacanță.