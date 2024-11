A fost lansat primul satelit construit din lemn / E realizat de japonezi, iar lemnul a fost ales pentru ”un spațiu sustenabil”

Dezvoltat de cercetători japonezi, satelitul LignoSat reprezintă un prim test de utilizare a lemnului în explorarea Lunii și a planetei Marte, anunță RAI News.

LignoSat, primul satelit din lume construit din lemn, a fost lansat cu succes de la Centrul Spațial Kennedy pe 4 noiembrie.

Satelitul, construit de Universitatea din Kyoto în colaborare cu compania Sumitomo Forestry, va ajunge la bordul Stației Spațiale Internaționale, iar de acolo va fi lansat pe orbită la 400 de kilometri distanță de Pământ.

Mic cât palma unei mâini, LignoSat își trage numele din traducerea latină a cuvântului lemn. Acesta va rămâne pe orbită timp de șase luni, timp în care instrumentele sale electronice vor măsura răspunsul lemnului la un mediu extrem precum spațiul, cu temperaturi care fluctuează între 100C° sub zero și 100C° peste zero la fiecare 45 de minute, în timp ce satelitul orbitează între întuneric și lumină.