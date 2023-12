A apărut o altă croazieră de trei ani și jumătate care plănuiește să pornească la drum în mai anul viitor/ Croaziera de trei ani care trebuia să înceapă în noiembrie a fost anulată pentru că organizatorilor le lipsea nava necesară

Pe măsură ce se așterne praful pe Life at Sea Cruises, care și-a anulat în luna noiembrie a acestui an călătoria de trei ani cu puțin timp înainte de plecare, pentru că nu își asigurase și nava necesară, apare un alt posibil moștenitor al tronului, scrie CNN.

Villa Vie Residences, un alt start-up de croazieră pe termen lung, a confirmat achiziționarea unei nave pentru propria sa călătorie de trei ani și jumătate în jurul lumii. Plecarea este programată pentru luna mai 2024.

Compania a cumpărat vasul MS Braemar de la Fred. Olsen Cruise Lines, redenumindu-l Villa Vie Odyssey. Nava a fost construită în 1993.

Peter Deer, directorul general al Fred. Olsen Cruise Lines, a confirmat pentru CNN că nava a fost vândută către Villa Vie, adăugând: „Va fi livrată la sfârșitul lunii februarie 2024”.

În 2009, a fost mărită în timpul unei recondiționări și a fost îmbunătățită din nou în 2019 – același an în care a devenit cea mai lungă navă care s-a strecurat prin Canalul Corint. Compania a scos-o la vânzare în noiembrie 2022.

Are o capacitate de 924 de persoane, împărțite în 485 de cabine, iar dimensiunile sale relativ mici înseamnă că este capabilă să acosteze în inima destinațiilor, a precizat Villa Vie într-o declarație pentru CNN.

Nava va avea opt punți, o promenadă și o piscină mărită – combinând cele două actuale, astfel încât pasagerii să poată înota în voie. De asemenea, se adaugă căzi de Jacuzzi pe punți.

Vor exista trei restaurante, opt baruri și patru saloane, precum și un spa, un centru de fitness, o bibliotecă și un centru medical.

În plus, oricine călătorește timp de 1.301 zile prin 147 de țări și 425 de porturi mai are la dispoziție: internet rapid și fiabil de la Starlink și Viasat 3 și un „centru culinar interactiv” pentru cei cărora le lipsește bucătăria, precum și pentru cursuri de gătit.

Vor exista, de asemenea, un program de golf cu un simulator la bord și ieșiri pe terenurile de golf din întreaga lume.

Șederile în porturi vor varia de la două la șapte zile.

Pentru cei care sunt intrigați de ideea unei croaziere pe termen lung, dar care nu se hotărăsc să se angajeze pentru trei ani și jumătate, vor avea posibilitatea de a rezerva „segmente” începând cu doar 35 de zile la bord. Există vești bune și pentru cei pentru care 1.301 zile nu sunt suficiente – planul este de a continua croaziera cu o alta, și apoi cu alta, astfel încât oamenii să își poată petrece toată viața pe mare.

„Este într-adevăr mai puțin o croazieră, ci un stil de viață – o casă cu curți care se schimbă mereu”, spune Mikael Petterson, CEO-ul companiei.

Croazieră de la mai puțin de de 33,000 de dolari pe an

Villa Vie a fost înființată de foști membri ai echipei executive Life at Sea care au demisionat atunci când echipa inițială s-a despărțit în mai 2022.

CEO-ul Mikael Petterson – fostul director general al Life at Sea – spune că actualul concept s-a bazat pe ceea ce îi spuneau clienții interesați de cealaltă croazieră.

„Am vorbit cu mii de oameni și am creat Villa Vie pe baza a ceea ce am învățat de la Life at Sea”, spune el pentru CNN. „Oamenii își doresc flexibilitatea de a plăti pe măsură ce merg, venind și plecând, în loc să plătească în avans pentru trei ani. Mulți au vrut să dețină o cabană și să aibă un cuvânt de spus în afacere.”

El o numește „destul de diferită” de oferta colegilor săi anteriori, cu o navă mai mică și cu șederi mai scurte permise la bord, de tipul „plătește după cum mergi”.

Prețurile nu sunt departe de ofertele introductive ale Life at Sea, deși există mai multe opțiuni: și anume, faptul că pasagerii pot fie să cumpere o cabină (care vor fi denumite cu generozitate „vile”), fie să o închirieze.

Cei care închiriază – în esență, plătesc pentru călătorie, ca într-o croazieră normală – vor plăti începând de la 89 de dolari de persoană pe zi pentru o cabină interioară. Asta înseamnă 32.485 de dolari de persoană pe an, sau 97.455 de dolari pentru trei ani. Cabinele exterioare pornesc de la 119 dolari de persoană pe zi, iar cele cu balcoan de la 199 de dolari.

Nu există nicio obligație de a vă înscrie pentru toți cei trei ani și jumătate. Cele 1.301 zile vor fi împărțite în segmente de la 35 la 120 de zile. Pasagerii pot cumpăra câte segmente doresc, fie că sunt puține sau multe.

Între timp, cumpărarea presupune plata integrală a unei cabine – începând de la 99.000 de dolari pentru una internă, 149.000 de dolari pentru una exterioară și 249.000 de dolari pentru una cu balcon. Proprietarii trebuie să plătească apoi taxe lunare începând de la 1.750 de dolari de persoană, 2.500 de persoană sau, respectiv, 4.000 de dolari de persoană – sau 21.000, 30.000 sau 48.000 de dolari pe an. Proprietarii pot apoi să o închirieze ei înșiși altor persoane (gratuit) sau prin intermediul Villa Vie, în schimbul unei taxe.

Cei care cumpără o cabină vor avea garanția acesteia pentru 15 ani, care este durata de viață estimată a navei.

Petterson spune că obiectivul pe termen lung este de a cumpăra mai multe nave – caz în care proprietarii pot obține un credit de 50% pentru a se muta pe alta, la sfârșitul celor 15 ani. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, vor primi înapoi 15% din suma plătită ca valoare de fier vechi.

Prețurile se bazează pe o cameră dublă. Cei care călătoresc singuri beneficiază de reduceri de 30% pentru o cabină interioară, 20% pentru una exterioară și 10% pentru un balcon.

„Dacă stați mai puțin de trei ani, merită să închiriați; dacă plecați pentru mai mult de trei ani, este mai bine să cumpărați”, spune Petterson.

Toate alimentele și băuturile răcoritoare sunt incluse, împreună cu alcoolul la cină. WiFi și vizitele medicale (dar nu și procedurile sau medicamentele) vor fi, de asemenea, incluse, ceea ce reprezintă o propunere atractivă pentru clienții din SUA. Va exista un serviciu de menaj săptămânal și un serviciu de spălătorie bisăptămânal, fără costuri suplimentare.

„Destul de diferit” față de croaziera de trei ani

Foștii înscriși la Life at Sea trebuie să plătească doar un avans de 5%. Mulți oameni se vor teme de o altă înșelăciune, după eșecul plecării Life at Sea, dar Petterson spune că Villa Vie va pleca așa cum a fost planificat.

Pasagerii trebuie să facă un depozit de 10% pentru a-și asigura locul, iar toate depozitele sunt păstrate în escrow până la 15 februarie, moment în care se va accepta plata pentru primele 90 de zile de croazieră. Plățile vor fi apoi luate pentru fiecare segment cu 90 de zile înainte de data de începere a acestuia.

Investițiile private au plătit pentru navă. Petterson spune că „nici un cent” din depozitele oamenilor nu va fi cheltuit mai devreme de 15 februarie.

Acum că nava a fost achiziționată, următorul pas este o recondiționare de 10 săptămâni.

Camerele de cabină – sau „vilele”, cum vor fi cunoscute – vor fi modernizate, în timp ce un centru de afaceri va fi adăugat, iar piscina va fi extinsă.

Barurile și restaurantele vor rămâne în mare parte așa cum sunt, spune Petterson, care afirmă că nava este deja într-o stare bună.

Deci, de ce să ai încredere în Villa Vie după dezastrul Life at Sea? „Noi suntem destul de diferiți”, spune Petterson. „Nu le cerem oamenilor sute de mii de dolari în avans. Cerem un mic procent pentru a vedea cine este serios și cine vine cu adevărat.”

Deoarece foștii semnatari ai Life at Sea și-au „arătat angajamentul” față de un proiect similar, aceștia vor plăti doar 5% avans, spune el.