Putin a acuzat că a fost păcălit de „partenerii” occidentali să înceteze focul în Ucraina, precizând că din această cauză nu au putut trupele ruse să cucerească Kievul în trei zile / Nu e prima oară când liderul de la Kremlin lansează astfel de acuzații fără să prezinte nicio probă

Președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat, joi, într-o conferință de presă că a fost păcălit de „partenerii” din Occident să înceteze focul în Ucraina, precizând că din această cauză nu au putut trupele ruse să cucerească Kievul în trei zile. Nu e pentru prima dată când liderul de la Kremlin lansează acuzații mincinoase la adresa occidentului, fără a prezenta vreo probă în argumentațiile sale.

Declarația transmisă de Putin a fost preluată și publicată pe paltforma X, de Anton Gerashchenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, pe platforma X.

Putin a fost întrebat într-i conferință dacă Rusia va înceta focul în Ucraina.

„O să vă reamintesc un lucru. Când trupele noastre se aflau lângă Kiev am primit o ofertă, chiar o cerere urgentă, din partea partenerilor din Occident să oprim focul și ostilitățile ca unele lucruri să poată fi negociate cu Ucraina. Și asta am făcut, a existat acest episod. Ucrainenii nu au oprit ostilitățile. Iar apoi autoritățile ucrainene ne-au spus că nu pot controla toate unitățile pentru că există unele care nu ascultă de autoritățile de la centru. Nu spun nici mai mult nici mai puțin. Asta în primul rând. În al doilea rând, ni s-a cerut să retragem trupele din Kiev pentru a putea stabili condițiile pentru pace. Am făcut asta și din nou am fost înșelați. Toate înțelegerile la care s-a ajuns în Istanbul au fost aruncate la gunoi. Iar asta s-a întâmplat în repetate rânduri. De asta pur și simplu nu putem opri focul”, a răspuns Putin.

În realitate, conform datelor de pe front, publicate în toată presa internațională, inclusiv de organismele internaționale, trupele lui Putin au fost incapabile să stăpungă defensiva ucraineană, deși s-a folosit în demersul său inclusiv de trupele paramilitare Wagner, conduse de temutul mercenar Evgheni Prigojin (care ulterior, pentru că nu s-a mai supus liderului de la Kremlin a fost ucis).

De asmenea, și Institutul pentru Studiul Războiului arăta că Putin este cel care a respins constant negocierile de încetare a focului și a cerut în schimb demilitarizarea „ireversibilă” a Ucrainei ca precondiție pentru un astfel de acord. Cererea lui Putin de demilitarizare a Ucrainei ca precondiție pentru o încetare a focului arată de fapt strategia sa. Putin cere astfel Ucrainei să capituleze efectiv înainte de orice încetare a focului. El a susținut că Rusia nu poate permite armatei ucrainene să profite de o încetare a focului pentru a-și reface forțele. ISW crede că Rusia va folosi un acord de încetare a focului pentru a-și reconstrui și extinde armata în vederea unei viitoare agresiuni împotriva Ucrainei, relatează Digi24.

