8 dintre cele mai faimoase modele internaționale din noua generație / Știi cine sunt Loli Bahia, Agel Akol sau Diane Chiu?

Cu toții știm că industria modei are nevoie de muze, așa cum Ines de la Fressange a fost muza lui Karl, Audrey Hepburn a lui Givenchy sau Maddona pentru Jean Paul Gaultier, astăzi ne uităm pe podiumurile marilor branduri și vedem figuri noi. Modele care astăzi debutează pot ajunge muzele marilor designeri, așa cum înainte de pierderea tragică pentru industrie a lui Karl Lagerfeld, acesta o avea ca muză pe Kendall Jenner. Se pare că modelele care au defilat până acum la prezentările de modă pentru anul 2024 pot ajunge muzele celebrilor designeri. Iată care sunt top 10 modele pentru anul 2024. Modelele alese sunt prezente în topurile marilor reviste de modă precum Vogue sau Elle, au și unele dintre cele mai multe show-uri defilate în portofoliu și sunt și unele dintre cele mai noi modele care au debutat pe piața internațională.

Loli Bahia a debutat ca model în anul 2020 și de atunci a fost văzută pe podiumurile marilor case de modă. Ea și-a marcat intrarea în cariera de model la show-ul Louis Vuitton toamnă 2020 și a fost așa de populară încât Nicolas Ghesquiere a decis să o facă fața campaniei pentru acea colecție. De atunci ea a fost prezentă pe catwalk-urile multor branduri de lux, care erau nerăbdători să o aibă pe aceasta ca model. Ea a fost prezentă în show-urile marilor case de modă de lux precum Saint Laurent, Givenchy, Paco Rabanne, Coperni, Max Mara, Prada, Versace, Burberry, Fendi, Valentino, Loewe, Schiaparelli, Miu Miu și nu în ultimul rând Chanel. Ba mai mult, Loli a și deschis show-ul Vogue World într-o ținută Chanel, o recreație a unei rochii lungi din colecția de vară din 1924 a casei de modă franțuzești. Loli are 22 de ani și înainte de a urma cariera de model studia la conservator. Aceasta a fost nominalizată în anul 2021 la Model of the Year Breakout și în 2022 la premiul Model of the Year.

Agel Akol este o tânără în vârstă de 20 de ani care a debutat în 2023 pentru colecția de toamnă – iarnă pentru brandul de lux italienesc Prada. Agel Akol a crescut repede în industria modei ajungând în anul 2024 să defileze pentru nu mai puțin de 37 de show-uri pentru Fashiom Week toamnă – iarnă 2024-2025. Tânăra de origini sudaneze a crescut în Canada și a știut încă de la vârsta de 11 ani că vrea să fie model, iar 9 ani mai târziu aceasta ajunge în topurile modelelor și printre modelele care au defilat cel mai mult la Săptămânile Modei din 2024, atât la New York sau Londra cât și la Milano și Paris. Printre brandurile de lux pentru care aceasta a defilat sunt Marc Jacobs, Ashi Studio, Balenciaga, Dior, Y-3, Hermes, Gucci, Miu Miu, Coperni, Valentino, Alexander McQueen, Tom Ford, Giambattista Valli, Loewe, Off-White și bineînțeles pentru cel mai mare show de modă, Vogue World.

Diane Chiu este un model în vârstă de 25 de ani din Canada care a ajuns pe radarele designerilor celebrii după apariția sa pe podiumul lui J.W Anderson pentru sezonul primăvară-vară 2023. De atunci Diane a adăugat 8 campanii la portofoliul său pentru branduri precum Prada, Versace sau Valentino, dar mai mult a rămas loială lui J.W. Anderson și a închis show-ul pentru colecția de vară a anului 2024. De-a lungul carierei sale de până acum Diane Chiu a defilat în peste 50 de show-uri. Aceasta a colaborat și cu fotografi de mare renume din industrie precum Steven Meisel cu care a lucrat pe seturile campaniei pentru Valentino Primăvară – Vară 2023. Diane a fost prezentă și în una dintre cele mai celebre campanii care a făcut înconjurul lumii, campania Versace Toamnă – Iarnă 2023, unde a fost fotografiată alături de alte mari nume din industrie precum Irina Shayk sau Gigi Hadid.

Vittoria Ceretti este un model în vârstă de 26 de ani de origine italiană, care și-a început cariera de model în 2012, iar în 2017 aceasta deja ajunsese să defileze pentru cele mai importante nume din industria modei. Ba mai mult, aceasta a fost aleasă și fața multor campanii pentru designeri precum Alexander McQueen, Chanel, Fendi, Givenchy, Prada, Ralph Lauren, Versace, Valentino și mulți alții. La ora actuală aceasta este și brand ambasadorul pentru Chanel Beauty, dar și pentru câteva parfumuri precum “All you need is love” al lui Tiffany & Co. și pentru Porenza Schoul’s “Arizona”. Mai mult, aceasta fost și pe coperta multor reviste de modă precum Vogue Italia în 2016 și 2018, dar și Vogue Paris, British Vogue, Vogue China, Vogue Japonia, AnOther și GARAGE. A fost fotografiată de mulți fotografi celebrii precum Steven Meisel sau Mert & Marcus, iar în 2017 American Vogue a ales-o pe Vittoria ca una dintre cele 7 modele de pe copertă pentru ediția aniversară de 125 de ani. Pentru anul 2024 aceasta a defilat pentru branduri precum Chanel, Ami, Miu Miu, Sacai, Valentino, Schiaparelli, Chloe, Moncler sau Jacquemus. Ea a lucrat alături de alte modele celebre precum Kendall Jenner sau Liu Wen.

Kendall Jenner a venit în ochii reflectoarelor încă de mică datorită celebrului show “Keeping up with the Kardashians”și anul acesta marchează 10 ani de când a debutat prima dată ca model. Prima ei prezentare de modă a fost pentru sezonul de toamnă pentru Marc Jacobs în 2014, apoi au urmat Givenchy și Chanel. Kendall a crescut în ochii lumii atât ca model cât și ca personalitate celebră, iar de 6 ani ea este cel mai bine plătit model din industrie, la doar 28 de ani. Ea a apărut pe numeroase coperte ale revistelor de specialitate precum American Vogue, Harper’s Bazaar UK, W Magazine, Harper’s Bazaar Italia, WSJ sau Vogue Italia. A avut multe campanii pentru branduri celebre precum Gucci, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Jacquemus, Stella McCartney, Fendi x Marc Jacobs, Messika Diamond Vibes, Marc Jacobs, Miu Miu sau Jimmy Choo. Pentru 2024 aceasta a defilat pentru L’Oreal, Victoria Beckham, Schiaparelli, Versace dar nu în ultimul rând pentru Vogue World unde a defilat într-un mod cu adevărat inedit…pe cal. Aceasta alături de buna sa prietenă Gigi Hadid au călărit pe străzile Parisului îmbrăcate în Hermes, atât ele cât și caii lor.

Gigi Hadid și-a început cariera de model din 2013 și astăzi este considerată ca fiind una dintre supermodelele industriei. Modelul de origini olandeze și palestiniene a debutat în 2014 la New York Fashion Week și de atunci aceasta a defilat pentru nume mari din industria modei precum Prada, Burberry, Chanel, Versace, Balmain și multe altele, defilând în cadrul Milano Fashion Week, London Fashion Week și Paris Fashion Week. În același an în care a și debutat ea a câștigat titlul de “Model of the Year” la First Annual Fashion Los Angeles Awards. De atunci Gigi a devenit model fidel pentru branduri precumm Fendi, Versace, Prada, Moschino dar și branduri precum Maybelline. Ea poate fi numită și designer pentru că a colaborat cu Tommy Hilfiger pentru mai multe colecții, a debutat colecții exclusive pentru Vogue Eyewear și Reebok și a fost parte dintr-o inițiativă de caritate alături de Stuart Weitzman. Ea a apărut și pe copertele revistelor American Vogue, Vogue Paris, British Vogue și Vogue Italia, dar și Harper’s Bazaar, Elle, W, CR Fashion Books și WSJ. În 2024 aceasta a defilat pentru Miu Miu, Chanel, Versace, Jacquemus și Vogue World.

Karolina Spakowski are doar 20 de ani și deja are prima sa copertă Vogue cu care să se mândrească. De origine germane Karolina și-a făcut debutul în industria modei internaționale în anul 2023, iar la începutul anului acesta deja apare pe coperta Vogue Espana în luna ianuarie. Ea a debutat pentru sezonul de primăvară din 2023 pentru nimeni altul decât Valentino, care a pus bazele carierei sale de model international. De atunci brandurile celebre se pare că s-au îndrăgosit de aceasta astfel că pentru sezonul 2024 ea a defilat pentru nume celebre precum Jean Paul Gaultier, Chanel, Schiaparelli, Ami, Jacquemus, Hermes, Ralph Lauren, Emillio Pucci, Coperni și mulți alții, ajungând la 48 de defilări din 2023 până acum.

Surse utilizate: vogue.com; fashionunited.uk; jcasablancas.com; observer.com; nytimes.com; bof.com; calgaryherald.com; vogue.fr; models.com; imgacademy.com; thefashionspot.com; elle.com.

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media&Communication la Istituto Marangoni di Design Londra