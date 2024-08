300 de câini din rase pure, aşteptaţi în trei concursuri la Muntenia Dog Show, organizat la Buzău

Aproximativ 300 de câini, cu vârste între 4 luni şi peste 8 ani, vor fi arbitraţi la Muntenia Dog Show, ce va avea loc în 7-8 septembrie în municipiul Buzău, în cadrul expoziţiei existând posibilitatea ca proprietarii raselor de ciobăneşti româneşti fără pedigree să obţină actul de tipicitate, transmite Agerpres.

Concursul este dedicat tuturor raselor pure de câini şi constă în trei show-uri, unul dintre ele cu prezenţa unor exemplare internaţionale.

„Asociaţia Chinologică Muntenia – judeţul Buzău, membră a Asociaţiei Chinologice Române, membră FCI, unicul partener chinologic al statului român, organizează, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău, în weekend-ul 7-8 septembrie 2024, Muntenia Dog Show: două concursuri naţionale, categoria 2xC.A.C (Concurs naţional) – 7 septembrie şi, în premieră la Buzău, un concurs internaţional – 1xC.A.C.I.B (Concurs internaţional) – 8 septembrie, în Parcul Crâng, zona Obelisc. Aceste 3 show-uri canine sunt dedicate tuturor câinilor de rasă pură (tuturor câinilor cu pedigree ACHR – FCI), excepţie făcând exemplarele canine fără pedigree de Ciobănesc românesc mioritic, Ciobănesc românesc Carpatin, Ciobănesc românesc de Bucovina, Ciobănesc românesc Corb, care îşi pot dobândi în acest weekend calificativele pe baza cărora se poate elibera ulterior Pedigree-ul tip C (actul de tipicitate). Aceeaşi regulă se aplică şi pentru Copoi ardelenesc”, informează organizatorii.

La ediţia din acest an sunt aşteptate aproximativ 300 de exemplare din rase precum Ciobănesc german, Malinois, Bichon, Malamut de Alaska, Husky Siberian şi multe alte rase cu pedigree.

„Dacă anul trecut, la prima ediţie, au fost arbitraţi 185 de câini de rasă cu pedigree pe fiecare show, anul acesta preconizăm că vom avea în jur de 300 de câini înscrişi pentru fiecare concurs. În cadrul fiecărui show canin se arbitrează pe rase, în cadrul rasei pe sexe iar în fiecare categorie de sex se jurizează pe clase de arbitraj, adică pe vârste. În conformitate cu Regulamentul competiţiilor canine ACHR există: Clasa Baby (4-6 luni), Clasa Puppy (6-9 luni), Clasa Juniori (9-15, maxim 18 luni), Clasa Intermediară (15-24 luni), Clasa Deschisă (15 luni-8 ani), Clasa Campioni (peste 15 luni + diplomă de Campion), Clasa Muncă (minim 15 luni + Cerfiticat Internaţional de Muncă) şi Clasa Veterani (peste 8 ani). Fiecare arbitru chinolog invitat va juriza şi va oferi un calificativ care poate fi însoţit şi de titlul de Best baby of breed, Best puppy of breed, Best junior of breed, Best veteran of breed, Best of breed, cu participarea automată la concursurile speciale din cadrul Programului de Best in Show, organizat, atât pentru fiecare dintre cele 2 CAC-uri de sâmbătă, cât şi pentru CACIB-ul de duminică”, a transmis pentru Agerpres preşedintele Asociaţiei Chinologice Muntenia, judeţul Buzău, Drăghici Iulian Georgian.

La sfârşitul celor două zile de concurs se vor decerna două premii speciale, „Cel mai frumos câine”, aparţinând proprietarului membru al Asociaţiei Muntenia – Judeţul Buzău şi „Supreme Best in Show”, cel mai frumos câine al expoziţiei.