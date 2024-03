17 răniţi într-un oraș din Polonia, după ce o maşină a intrat în plin în oamenii care traversau pe o trecere de pietoni

O maşină a intrat în plin, vineri, în oamenii care traversau pe o trecere de pietoni din centrul oraşului Szczecin. Potrivit autorităţilor, cel puţin 17 persoane sunt rănite, relatează BFMTV, transmite News.ro.

Dintre cele 17 persoane rănite, trei sunt minori şi doi răniţi sunt în stare critică, a declarat presei prefectul regional Adam Rudawski.

Iniţial, şoferul a fugit de la locul faptei, dar ulterior a fost arestat.

Potrivit agenţiei NEXTA, în momentul în care a vrut să fugă de la locul accidentului, şoferul, care ar avea 33 de ani, a lovit alte patru vehicule.

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12

The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024