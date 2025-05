Ziua Mondială Art Nouveau în Oradea, sub genericul internaţional „Culoarea”

Orădenii şi turiştii în oraş vor putea sărbători, în 8 iunie, Ziua Mondială Art Nouveau (10 iunie) printr-o serie de evenimente organizate de Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor (Oradea Heritage), transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al fundaţiei, pe parcursul întregii zile, vizitatorii şi localnicii sunt aşteptaţi să descopere patrimoniul oraşului prin concerte extraordinare, tururi ghidate diurne şi nocturne, conferinţe, vernisaje, ateliere şi instalaţii de lumini spectaculoase, spectacole de lumină şi videomapping, în conformitate cu tema acestui an, „Culoarea”.

Cele zece tururi ghidate pentru a descoperi capitala Art Nouveau a României vor avea ca punct de plecare Palatul Vulturul Negru, în Piaţa Unirii. Opt dinte ele, la intervale de cîte o oră vor avea ghidaj în limba română, cel de la ora 12, va fi pentru vorbitorii de limbă maghiară şi unul, de la ora 15, în limba engleză.,

„Vor avea loc două tururi ghidate cu totul speciale în spaţii rar văzute din interiorul Palatului Vulturul Negru de la ora 11:30 şi 13:00. Iar fotograful Remus Toderici propune o serie de tururi speciale pentru pasionaţii de fotografie în interiorul Palatului Vulturul Negru de la orele 15:00, 17:00 şi 19:00”, anunţă organizatorii.

Pentru cei pasionaţi de artă şi meşteşuguri, Casa Darvas-La Roche găzduieşte mai multe ateliere tematice: de ceramică, de vitralii şi de pictură.

Conferinţa „Art Nouveau, un stil eclectic?” va fi susţinută de documentaristul Oradea Heritage, Deodath Zuh, la ora 16, în sala de conferinţe de la parterul Casei Darvas-La Roche.

La ora 18:00, în grădina de iarnă a casei Darvas-La Roche (etaj 1), va avea loc vernisajul instalaţiei de ceramică intitulată „All I Can See Are Ghosts” a artistului belgian Guillaume Slizewicz, care a petrecut două săptămâni ca artist rezident în Oradea, în cadrul unui proiect coordonat de Reţeaua Art Nouveau. Artistul va fi prezent şi la o discuţie publică la ora 18:30.

Corul Filarmonicii de Stat Oradea va susţine două concerte a capella intitulate „Culoare şi ritm” pe Balconul Casei Kolozsvary (str. Iosif Vulcan nr. 2, colţ cu str. Republicii), de la orele 13:00 şi 18:00.

La ora 21:00, pe scena amplasată îm piaţeta din spatele Teatrului de Stat este programat un spectacol extraordinar al artistei britanice multi-premiate Emma Smith, care cânta melodii de jazz din perioada interbelică. Emma Smith a cântat cu artişti precum Michael Buble, The Quincy Jones Orchestra, Jeff Goldblum, Bobby McFerrin & Gregory Porter, dar şi cu supergrupul american Postmodern Jukebox.

Sub genericul „Colours of Art Nouveau”, în intervalul orar 22.00-01.00, mai multe clădiri din centrul oraşului vor „prinde viaţă” cu ajutorul unor instalaţii de lumini spectaculoase şi video mapping.

Ziua Mondială Art Nouveau este organizată de Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor (Oradea Heritage), cu sprijinul Primăriei Oradea. Parteneri locali, Filarmonica de Stat Oradea şi Vili Apartments Oradea.