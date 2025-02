World Open Snooker: Un singur jucător dintre primii zece în sferturi, Shaun Murphy

Miercuri au avut loc meciurile din optimile World Open de snooker de la Yushan, China, iar jucătorul cu cel mai bun clasament rămas în concurs este Shaun Murphy.

Favorit opt în China, Murphy a trecut, scor 5-2, de Junhui Ding, în ceea ce a reprezentat meciul cap de afiș al zilei.

Printre cei opt jucători rămași în turneu se mai găsesc Joe O’Connor, Ali Carter, Barry Hawkins, Zak Surety, Tom Ford, Junxu Pang și John Higgins.

Shaun Murphy is looking unbeatable!

He drops his first two frames of the week but is still too good for Chinese icon Ding Junhui in Yushan. pic.twitter.com/uVdc5RPs8q

— WST (@WeAreWST) February 26, 2025