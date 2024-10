Netanyahu, după ce o dronă a vizat reşedinţa sa: Tentativa Hezbollahului de a ne asasina pe mine şi pe soţia mea a fost o greşeală gravă / Oricine încearcă să le facă rău cetăţenilor Israelului va plăti un preţ ridicat

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat „Hezbollah, aliat al Iranului”, că a încercat să-l asasineze împreună cu soţia sa, după ce o dronă a vizat sâmbătă reşedinţa sa privată din Cezareea, în centrul ţării, dând asigurări că inamicii săi „vor plăti un preţ ridicat”, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Hezbollah, aliat al Iranului care a încercat să mă asasineze, pe mine şi pe soţia mea, a făcut astăzi (sâmbătă) o regretabilă eroare”, a reacţionat Netanyahu într-un comunicat în engleză.

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.

This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.

I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2024