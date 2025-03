VIDEO Neil Robertson, campion la World Grand Prix de snooker: Victorie de necrezut cu 10-0 contra lui Stuart Bingham

Neil Robertson a reușit o adevărată reprezentație de snooker în finala World Grand Prix, australianul câștigând, scor 10-0, contra lui Stuart Bingham.

Ocupant al locului 19 mondial, Roberston a defilat efectiv în finala de duminică de la Hong Kong. Neil nu a cedat vreun frame, meciul curgând într-o singură direcție.

Locul 23 în lume, Stuart nu a găsit vreun moment de care să se agațe în finală, victoria lui Neil fiind una categorică.

S-a jucat după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, fiind nevoie doar de zece pentru a fi stabilit învingătorul.

Mare campion la World Grand Prix 2025 din Kai Tak Arena din Hong Kong, Neil Robertson va pleca acasă cu un cec în valoare de £180,000.

De cealaltă parte, Stuart Bingham va fi recompensat de organizatori cu £80,000.

Neil Robertson beats Stuart Bingham 10-0 in the final – a flawless performance to win £180,000! @nr147 👏 pic.twitter.com/jAP8SlklQM

Neil Robertson leads 8️⃣-0️⃣ against Stuart Bingham after the opening session of the final in Hong Kong! 😱

The Thunder from Down Under is just two frames away from becoming #WorldGrandPrix champion for a second time. pic.twitter.com/r8zZob6W5M

— TNT Sports (@tntsports) March 9, 2025