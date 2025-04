VIDEO Duel electrizant între veteranii Higgins și Williams: Egalitate înainte de sesiunea decisivă a sferturilor CM snooker

John Higgins și Mark Williams oferă fanilor un meci pe cinste, cei doi componenți ai celebrei „Generații 92” aflându-se la egalitate, scor 8-8, înainte de sesiunea decisivă a duelului din sferturile Campionatului Mondial de snooker de la Crucible.

Higgins (49 de ani) și-a luat tare rivalul și a reușit să câștige cinci din primele șase frame-uri ale duelului de la Crucible.

Galezul Williams (50 de ani) nu a renunțat ușor, iar scorul „s-a strâns” după prima sesiune, scor 5-3 pentru John.

Au urmat frame-uri spectaculoase, răsturnări de scor și o tabelă care înainte de startul sesiunii decisive arată egalitate, 8-8.

Duelul este unul remarcabil nu doar prin calitatea jocului, ci și prin faptul că John și Mark au o vârstă combinată record pentru un sfert de finală de la Sheffield (împreună ajung la aproape 100 de ani).

Williams are un ușor avantaj moral înainte de sesiunea decisivă, el trecând de rivalul său în finala ediției din 2018.

Primul jucător care va ajunge la 13 va obține biletul pentru semifinale.

Această confruntare este una emblematică între doi membri ai celebrei „Generații 92”. John și Mark au împreună șapte titluri mondiale: 4 pentru Higgins și trei pentru Williams.

Sesiunea decisivă va începe la ora 12:00 (ora României) și va putea fi urmărită în direct pe Eurosport.

After a strong performance in the second session from Williams, the score is 8-8. #WorldChampionship pic.twitter.com/8kJ4x7vhkE

There is nothing to separate Mark Williams and John Higgins! 👏

To have Mark Williams, John Higgins and Ronnie O’Sulllivan in the 2025 World Championship quarter-finals is pretty mind-boggling.

Still in a class of their own after all these years. pic.twitter.com/YeMGQuL1iU

— Chris Hammer (@ChrisHammer180) April 29, 2025