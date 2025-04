Victor Ponta acuză un „atac cibernetic coordonat” asupra contului său de TikTok care ar putea submina “legitimitatea democratică a procesului electoral” / Ponta acuză rețeaua socială de inacțiune / Un atac similar ar fi vizat și contul lui Nicușor Dan

Victor Ponta a depus o plângere la Biroul Electoral Central în care acuză “un atac cibernetic coordonat” asupra contului său de TikTok, prin apariția unui număr “semnificativ” de conturi false din afara României care-i urmăresc contul oficial și care, printr-un “comportament coordonat și suspect”, generează o scădere “vizibilă și artificială a acoperirii organice și a interacțiunilor autentice” cu electoratul din România.

Într-o declarație pentru G4Media, Ponta a acuzat TikTok de lipsă de acțiune în fața acestor “atacuri” și a cerut rețelei sociale să restricționeze follower-ii doar la cetățenii Uniunii Europene.

În plângerea trimisă către BEC de avocații săi, Victor Ponta acuză o. “situație de o gravitate deosebită” care i-a “afectat direct activitatea publică și integritatea comunicării cu electoratul”.

Ponta afirmă că, începând cu data de 20 aprilie 2025, a observat apariția și activitatea unui număr semnificativ de conturi false care-i urmăresc conturile oficiale și “manifestă un comportament coordonat și suspect, generând următoarele efecte negative:

Scăderea vizibilă și artificială a acoperirii organice și a interacțiunilor autentice cu publicul-țintă local.

Suprimarea și manipularea selectivă sau ascunsă a mesajelor de campanie, subminând dreptul la libera exprimare în context electoral;

Confuzie publică și prejudicierea reputației, cauzate de nume de utilizator sau simboluri înșelătoare folosite de aceste conturi false”.

“Aceste acțiuni reprezintă un atac cibernetic coordonat, cu scopul de a sabota comunicarea electorală legitimă”, se arată în plângerea înaintă BEC și consultată de G4Media.

Potrivit sursei citate, există “dovezi solide că multe dintre aceleași conturi-bot care ne atacă sunt prezente și în lista de urmăritori a unui alt candidat la Președinție, domnul Nicușor Dan. Aceste conturi false urmăresc atât pagina noastră, cât și pe a dumnealui, adesea în mod simultan. Dintre toți candidații la Președinție, doar două conturi au fost vizate de acest comportament: al nostru și cel al domnului Nicușor Dan. Totuși, în timp ce atacul asupra contului său a încetat, asupra contului nostru continuă neîntrerupt, amplificând efectele negative”.

Echipa de avocați ai lui Victor Ponta argumentează în această plângere că, “datorită modului în care funcționează algoritmul TikTok, fiecare videoclip este afișat inițial unui grup restrâns de testare, compus în mare parte din urmăritori existenți. Dacă aceștia nu interacționează — așa cum se întâmplă în cazul conturilor false sau al boturilor din străinătate — algoritmul reduce prioritatea conținutului, diminuând semnificativ acoperirea acestuia”.

“Majoritatea urmăritorilor noștri actuali provin din țări fără legătură cu publicul nostru, precum Irak, Palestina, Myanmar, Ecuador, Uganda, Pakistan și Vietnam, dintre care multe sunt evident conturi false. Acest lucru a generat un cerc vicios de suprimare, în care conținutul este „îngropat” înainte ca utilizatorii reali să-l poată vedea”, se arată în plângerea citată.

Ce acuzații formulează avocații lui Victor Ponta în plângerea înaintată BEC:

“În plus, atacatorii trimit aprecieri artificiale videoclipurilor noastre — uneori în cantități masive

care distorsionează complet indicatorii de performanță. Am documentat situații în care un videoclip a avut 20.000 de vizualizări, dar 40.000 de aprecieri, ceea ce este complet anormal.

În mod obișnuit, raportul like-uri/vizualizări pe TikTok este de aproximativ 10%, însă în cazul nostru, cifrele sunt statistic imposibile, indicând o tentativă continuă de manipulare a datelor privind vizibilitatea și de discreditare a conținutului nostru.

Ca o consecință directă a acestui atac coordonat, suntem acum acuzați pe nedrept că ne-am fi umflat în mod artificial numărul de urmăritori prin utilizarea de conturi false. Aceste acuzații sunt complet false și extrem de dăunătoare. Publicul larg nu are mijloacele necesare pentru a verifica faptul că suntem victimele unui atac. Chiar dacă am comunicat în mod repetat această realitate, aceeași interferență a boturilor împiedică mesajul să ajungă cu adevărat la audiența noastră.

Se creează astfel o situație în care noi, victimele unui atac cibernetic coordonat, suntem portretizați în mod fals drept autorii acestuia — subminând nu doar credibilitatea noastră, ci și legitimitatea democratică a procesului electoral”.

Echipa de campanie a lui Victor Ponta a reclamat această situație către TikTok:

“Începând cu 20 aprilie 2025, în jurul orei 5:30 AM, am observat apariția și activitatea unui număr semnificativ de conturi false care urmăresc contul meu oficial TikTok. Înainte de acest atac, contul nostru avea în jur de 93 500 de urmăritori, toți acumulați organic în timpul perioadei de campanie. În doar trei zile, numărul de urmăritori s-a dublat, ajungând la peste 200 000, din cauza unui aflux de conturi false – asupra căruia nu am avut absolut niciun control. Această creștere bruscă și nefirească nu este rezultatul acțiunilor noastre, ci al unui atac coordonat al roboților, menit să saboteze vizibilitatea și integritatea campaniei. Mai mult, avem dovezi solide că multe dintre aceleași conturi bot care ne atacă sunt prezente și în lista de followeri a unui alt candidat la președinție, domnul Nicușor Dan”, se arată în e-mailul transmis către TikTok și consultat de G4Media.

Într-un răspuns către echipa de campanie a lui Victor Ponta, un reprezentant al TikTok a confirmat că “a fost identificat un comportament neautentic sub forma unui vârf de urmărire falsă a contului dvs. începând cu 20 aprilie 2025”.

“Prin urmare, am luat măsuri prompte și responsabile prin eliminarea a peste 16 000 de urmăritori falși până în prezent, care s-au reflectat direct asupra contului dvs. De asemenea, am eliminat 157 de conturi care au postat în mod colectiv 157 de comentarii identice sub videoclipuri ale contului dvs. pentru încălcarea politicii TikTok privind rețelele automate și controlate”.

Reprezentantul TikTok a precizat într-un răspuns către echipa de campanie a lui Victor Ponta că rețeaua socială “nu a aplicat nicio restricție” contului oficial al candidatului independent “din cauza activității neautentice îndreptate către acest cont” și a “luat măsuri la nivel intern pentru a ne asigura că contul dvs. nu ar trebui să fie executat în legătură cu activitatea raportată”.