Verstappen, foarte mulțumit de rezultatul Marelui Premiu al Japoniei: „Plecarea din pole position a fost ceea ce a făcut posibilă victoria de azi”/ Reacțiile lui Norris și Piastri

Învingător la Suzuka în fața celor două monoposturi McLaren, Max Verstappen era, în mod firesc, foarte mulțumit de prestația sa. Pentru Lando Norris, clasat pe locul al doilea, frustrarea provenea mai ales din rezultatul calificărilor de sâmbătă, iar dacă Oscar Piastri împărtășea acest punct de vedere, el a lăsat să se înțeleagă că, cu o altă strategie de echipă, ar fi putut obține un rezultat mai bun decât coechipierul său, transmite L’Equipe.

Max Verstappen (Red Bull, învingător în Marele Premiu al Japoniei):

„A fost greu! Am forțat mult, mai ales în ultimul stint, când cele două McLaren-uri m-au presat puternic. Nu a fost ușor să gestionez pneurile, dar sunt incredibil de fericit. Weekendul a început greu, dar nu am renunțat niciodată. Iar plecarea din pole position a fost ceea ce a făcut posibilă victoria de azi. Este important să îți maximizezi întotdeauna rezultatul și cred că am reușit asta în acest weekend!

Să câștig aici anul acesta înseamnă foarte mult, mă gândeam la asta la finalul cursei. Îmi spuneam că trebuie să încerc să rămân în față, că ar fi o poveste frumoasă pentru ultima noastră cursă în Japonia cu Honda. Este un rămas-bun perfect.”

Lando Norris (McLaren, locul 2 în MP al Japoniei):

„Totul s-a pierdut ieri (în calificări)! Max a făcut totul bine, iar ritmurile de cursă au fost prea apropiate ca să pot face mai mult. A fost o cursă lungă, cu mult atac, pentru că am mers la maximum de la început până la sfârșit, deci a fost dificil la volan. Și nu am reușit să-l prindem pe Max, a fost mai rapid și merită această victorie.

(Despre ieșirea agresivă de la boxe) Asta e cursa! M-a strâns puțin la ieșire, dar era deja în față și Max este ultimul pilot de la care te aștepți să lase vreo breșă. În final, este un weekend foarte bun pentru echipă, chiar dacă nu suntem pe poziția în care ne-am fi dorit, dar Red Bull merită. Au fost rapizi, recuperează teren și au progresat. Va trebui să muncim din greu de partea noastră pentru următoarea cursă.”

Oscar Piastri (McLaren, locul 3 în MP al Japoniei):

„Cursa s-a decis sâmbătă și nu am făcut ceea ce trebuia atunci. Ritmul de azi a fost foarte bun, am fost cu adevărat mulțumit de el. M-am apropiat de mai multe ori (de Norris) și am încercat să forțez, dar poziția pe pistă este extrem de importantă aici… O să păstrez acest podium și câteva lucruri pozitive din acest weekend. Ritmul de cursă a fost fantastic și acum trebuie doar să mă asigur că sunt într-o poziție mai bună pentru a profita de el.

(Despre schimburile radio din finalul cursei privind o eventuală inversare a pozițiilor la McLaren pentru a-i da șansa să-l atace pe Verstappen) Nu a fost mare lucru de spus. Aveam ritm și credeam că aș putea să-l depășesc pe Max dacă aș fi fost în spatele lui. Dar asta e, așa se întâmplă când pleci din spate.”

Clasamentul piloților din Formula 1

Lando Norris (McLaren) – 62 de puncte Max Verstappen (RedBull Racing) – 61 Oscar Piastri (McLaren) – 49 George Russell (Mercedes) – 45 Kimi Antonelli (Mercedes) – 30 Charles Leclerc (Ferrari) – 20 Alexander Albon (Williams) – 18 Lewis Hamilton (Ferrari) – 15 Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 10 Lance Stroll (Aston Martin) – 10 etc.

Clasamentul constructorilor

McLaren – 111 puncte Mercedes – 75 RedBull Racing – 61 Ferrari – 35 Williams – 19 Haas – 15 Aston Martin – 10 Racing Bulls – 7 Kick Sauber – 6 Alpine – 0.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris

China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie

Arabia Saudită (Jeddah) – 20 aprilie

Miami (International Autodrome) – 4 mai

Emilia Romagna (Imola) – 18 mai

Monaco (Circuit de Monaco) – 25 mai

Barcelona (Montmelo) – 1 iunie

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – 15 iunie

Austria (Spielberg) – 29 iunie

Marea Britanie (Silverstone) – 6 iulie

Belgia (Spa-Francorchamps) – 27 iulie

Ungaria (Hungaroring) – 3 august

Olanda (Zandvoort) – 31 august

Italia (Monza) – 7 septembrie

Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie

Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie

SUA (Austin) – 19 octombrie

Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie

Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie

Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie

Qatar (Lusail) – 30 noiembrie

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.