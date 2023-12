„Un bulgăre de noroi mă face să salivez”: De ce unii oameni tânjesc să mănânce lucruri necomestibile și cât de ciudate pot fi poftele lor

De la cretă la cauciucuri și lut, există o varietate de motive pentru care cei care suferă de sindromul Pica tânjesc să mănânce produse nealimentare. Da, există o astfel de boală de care suferă până la un sfert dintre copiii instituționalizați și nu numai. Simptomele sunt întâlnite și la copiii care duc o viață normală sau la femeile însărcinate. Cât de ciudate pot fi poftele acestor persoane și cât de periculoase?

Mary (nume fictiv), o tânără de 20 de ani din Irlanda, tocmai a renunțat la obiceiul ei – de a mânca brichete. „În cea mai mare parte a adolescenței mele, am terminat o cutie de aprinzătoare ambalate individual la fiecare șase luni”, a povestit ea jurnaliștilor de la The Guardian, „dar în timpul sezonului de examene, ajungeam la o cutie la fiecare trei săptămâni. Lăsam brichetele să se usuce în cutie după ce le deschideam, pentru că așa le preferam.”

Mary suferă de sindromul pica (pronunțat pike-a), adesea clasificat ca fiind o tulburare de alimentație care implică consumul de produse nealimentare. Dar chiar și în cadrul acestei afecțiuni, versiunea ei este neobișnuită, ceea ce o face să se simtă izolată. „Nu am auzit de nimeni altcineva care să se confrunte cu așa ceva”, spune ea. „Căutările pe internet au dus la numere de telefon ale liniilor de urgență pentru otrăvuri sau la forumuri de sarcină, deoarece mamele însărcinate tânjesc adesea după mirosul de brichete. Dar altcineva trebuie să le mănânce așa cum făceam eu”.

Pica este numele latin al coțofanei care obișnuia să aibă reputația de a zbura cu lucruri ciudate în cioc. Sindromul este probabil cel mai des întâlnit la copiii mici, și atunci a început pentru Mary, în urmă cu nouă ani, ca un mijloc de auto-calmare. „Mestecam cauciucul de la creioane, mâncam hârtie și ceară de lumânare. Toate acestea sunt comune în comunitatea pica”, spune ea.

Întotdeauna îi plăcuse mirosul de benzină, coborând din mașină pentru a-l adulmeca atunci când părinții ei se opreau să alimenteze. Acesta este și motivul pentru care s-a oferit voluntară să aprindă focul în serile de iarnă. Când avea 11 ani, după „un eveniment foarte stresant”, își amintește ea, „am cedat în fața mirosului brichetelor pe care le adulmecasem și le-am gustat”.

Este greu de spus cât de răspândită este pica, deoarece este puțin studiată și insuficient raportată. În plus, spune Dr. Melinda Karth, cercetător în domeniul științelor psihologice și al tulburărilor alimentare la Universitatea Purdue din Indiana, „există variații în definițiile pica în cadrul studiilor și o reticență a adulților de a recunoaște că mănâncă „lucruri anormale”.” Un studiu german cu 2.403 participanți adulți, publicat în Epidemiology and Psychiatric Sciences în 2022, a constatat că aproximativ 5% au raportat cel puțin un episod de comportament de pica, în timp ce 1% au spus că acesta era recurent.

Sindromul se înregistrează cu o frecvență între 4 – 26 % în rândul populației instituționalizate, dar apare și la copii normali sau la femei însărcinate, potrivit unor studii.

„Ratele de pica sunt, de obicei, mai mari la persoanele cu dizabilități intelectuale sau leziuni cerebrale, comparativ cu persoanele cu funcționare cerebrală tipică”, spune Karth. Pica pare să fie cel mai frecventă la tineri, dar „acest lucru s-ar putea datora faptului că adulții sunt reticenți în a căuta tratament”. În ceea ce îi privește pe copii, Agenția de Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) spune că pica este adesea asociată cu autismul.

Printre obiectele consumate de persoanele cu sindromul pica, spune Karth, „vârfurile de creion, creta, ghipsul, pământul și gheața par a fi cele mai frecvente”, dar ceea ce provoacă pofta este la fel de misterios ca și prevalența sa.

„Este important să ne amintim că, la fel ca în cazul tuturor tulburărilor alimentare, nu există două cazuri identice, așa că atunci când oamenii au pica, nu prezintă neapărat aceleași simptome.”

Anxietatea poate juca un rol. Unele persoane cu pica au comportamente obsesiv-compulsive, iar Karth spune că, „chiar dacă compulsivitatea obsesivă nu mai este considerată o tulburare de anxietate, aceasta este legată de anxietate”. Iar impulsivitatea sau compulsivitatea care poate veni odată cu anxietatea joacă un rol important în alte tulburări de alimentație, cum ar fi tulburarea de mâncat compulsiv, sau bulimia nervoasă. O diferență esențială față de majoritatea celorlalte tulburări de alimentație este că, în general, pica „nu implică nemulțumirea corporală”.

Ceea ce știm este că, în rarele ocazii în care oamenii caută tratament pentru pica, medicamentele de tip SSRI, care sunt prescrise și pentru depresie și tulburare obsesiv-compulsivă (TOC), „s-au dovedit a fi utile”. În cazul TOC, spune Karth, „există o reducere a serotoninei în creier care ar putea contribui la comportamentele compulsive și la impulsivitate. Așadar, este posibil ca pica să fie legată și ea de nivelurile scăzute de serotonină din creier”.

Deficiențele minerale au fost sugerate de mult timp ca o altă cauză posibilă. În timp ce unii oameni tânjesc după lucruri care sunt în mod clar periculoase, cum ar fi bateriile și monedele, spune Sera L Young, profesor asociat de antropologie și sănătate globală la Universitatea Northwestern din Illinois, „pofta de pământ și de amidon de porumb crud pare să aibă o funcție fiziologică pe care mi-ar fi greu să o numesc tulburare de alimentație”. Discuțiile online despre pica se încadrează, de obicei, în acest interval, împărtășind meritele diferitelor argile, cretă, soluri și chiar a unei pudre pentru copii pe bază de amidon de porumb.

„Argila este folosită pentru tratamente medicinale de mii de ani”, spune Young, „și sute de specii de animale o consumă. Când vezi papagali peruani riscându-și viața coborând din bolta copacilor pentru a mânca la lingăii de argilă sau când vezi cimpanzei săpând după acest tip special de argilă, poți spune: „E ceva în asta”.”

Se crede că păsările o mănâncă pentru a ajuta la metabolizarea toxinelor din dieta lor. „Substanțele pulverulente uscate, cum ar fi argila, se pot lega de stratul de mucină din intestin”, spune Young, „și, prin urmare, fac o barieră în calea toxinelor și a agenților patogeni care trec prin ele. De asemenea, se pot lega cu toxinele și agenții patogeni înșiși. Vă puteți gândi la ele ca la o mască de noroi pentru intestinul dvs.”. Problema este că pot absorbi și fierul, iar pica este adesea asociată cu anemia, motiv pentru care Young a ajuns inițial să studieze această afecțiune.

Ea făcea muncă de teren în largul coastei Tanzaniei pentru a studia anemia în timpul sarcinii. „Femeile spuneau: „Când eram însărcinate, am început să mâncăm pământ. Eu am zis: „Ce?”” Încă își amintește momentul, stând afară, când femeile au îndemnat-o să guste din pământul copt de soare. „A fost foarte ispititor; îți usca limba, așa cum fac taninurile din ceai. Dar, mai mult decât să îmi placă, am fost pur și simplu intrigată”.

Mâncatul pământului – cunoscut sub numele de geofagie – este departe de a fi unic în Tanzania. „O mulțime de femei din țările cu venituri ridicate caută în mod activ și pământul”, spune Young. „Este asociată mai ales cu sarcina și cu deficiențele de micronutrienți, în special cu anemia”. Ceea ce este problematic dacă poate înrăutăți anemia. Dar oricine iubește acel gust de pământ al cartofilor noi sau mirosul de afară după ce plouă, ar putea avea o mică idee despre atracția primară față de substanța din spatele mirosului. Este vorba probabil de geosmină, o proteină produsă de microbii din pământ, iar oamenii sunt foarte sensibili la mirosul său, detectându-l la 0,1 părți pe miliard. Dacă ați amesteca o linguriță din această substanță în 200 de piscine olimpice, tot ați putea să o mirosiți.

Diane (nume fictiv), o americancă în vârstă de 26 de ani, a început să poftească la pământ când avea aproximativ 22 de ani. „A început după ce am încercat o bucată mică de lut uscat pe care sora mea mai mică o avea de la școala de olărit”, spune ea. „Mi-a plăcut gustul pământului – gustând ceea ce simțeam ca mirosul de ploaie pe limbă. Am început să caut mai mult”.

Oamenii care se angajează în geofagie vorbesc adesea despre obiceiul lor ca niște adevărați cunoscători. Diane și-a comandat niște așa-numită „argilă comestibilă”, „cum ar fi argila albă din Georgia sau argila albă caolinică. De obicei comandam un kilogram sau două și îmi ajungea luni de zile, deoarece luam mici îmbucături pe ici pe colo pentru a-mi satisface orice poftă. În cea mai mare parte, a funcționat pentru mine, deși nu prea îmi plăcea, deoarece gustul pământiu era subtil, iar argila se lipea de dinți, ceea ce nu se compara deloc cu pământul și noroiul pe care le mâncam în copilărie.”

Când Diane avea 24 de ani, a găsit un magazin pe Etsy care vindea „exact tipul de pământ pe care mi-l doream. Era pământul din afara săpăturilor, mai degrabă decât argila excavată la adâncime. Mi-a plăcut la nebunie. Aproape prea mult. Am comandat 3 kg la fiecare două luni, timp de mai bine de un an”. În cele din urmă au crescut prețurile, „așa că am început să cumpăr pământ vegetal ieftin pe care să-l cern singur și să-l mănânc”.

Dacă această practică este dăunătoare, spune Young, este întrebarea de un milion de dolari. „Cred că, în cazul multor lucruri, este vorba despre un răspuns la doză. Uneori găsim plumb în argilă, alteori este radioactivă, alteori are alte lucruri în ea care nu sunt bune. În timp ce a mânca puțin pare să fie benefic [pentru unii oameni], a mânca mult poate merge groaznic de rău.” Anul trecut, când UKHSA a analizat cazurile de intoxicație cu plumb la copii, a constatat că 76% dintre cei afectați aveau pica; expunerea a fost predominant din vopsea sau sol.

În cercetările lui Young, acest comportament dispare adesea după sarcină. „Îmi amintesc foarte clar de o femeie dintr-un studiu longitudinal din Zanzibar. Ea a spus că mânca aceste lucruri, iar apoi m-am întors un an mai târziu și apoi încă un an mai târziu, și nu mai mânca. Am întrebat: „Ce te făcea să mănânci aceste lucruri?”. Și a arătat spre copilul ei de doi ani care stătea pe covor. Ea a spus: „De îndată ce m-a părăsit, la fel și poftele mele”.”

Pe lângă un aer de cunoscători, persoanele cu pica au tendința de a împărtăși limbajul dependenței. Atât Mary, cât și Diane spun că au fost nevoite să se lase de „curcan rece” pentru a renunța. Diane a reușit acest lucru la 25 de ani. „Am trecut de la câteva kilograme pe lună la a avea doar un gust de pământ mai puțin de o dată pe lună. Nu am recidivat încă, dar este foarte greu. Am o reacție de foame doar văzând o grămadă de pământ sau un câmp neatins de pământ. Mă uit la videoclipuri cu oameni care sapă lut sau fac drumeții, iar văzând pământul mă face să salivez. Îmi doresc atât de mult să înceteze”. Ea bănuiește că va trebui să gestioneze poftele pentru tot restul vieții, deși analizele de sânge spun că nu este anemică și că nu îi lipsesc minerale esențiale din alimentație. „Pur și simplu îmi place gustul de după ploaie și tânjesc după el în mod constant.”

Nu că ar fi vorbit vreodată cu un medic despre picajul ei. „Am decis să mă întorc pentru că nu am vrut să ajung la un punct în care să fiu nevoită să merg la medic, și asta pe lângă faptul că sunt judecată de cei dragi. Nu vreau să cedez în fața acestui lucru. Este rău pentru mine și vreau să fiu mai bine”.

Mary spune că, în afară de pica, nu are o personalitate dependentă. „Am fumat, dar nu mi s-a părut o dependență. Beau cantități foarte mici. Nu am nicio experiență cu drogurile ilegale și aș putea cu ușurință să nu-mi consum cafeaua de dimineață”, spune ea. De asemenea, nu a spus nimic unui medic, în parte pentru că este sigură că pica ei va fi pusă pe seama anemiei sale. „Este absolut posibil să ai o dietă echilibrată ca vegetariană”, spune ea, „dar eu nu luam suficient fier sau proteine în alimentația mea”.

Abstinența ei a început în luna august. „Nu am crezut niciodată că voi reuși să o fac”, spune ea. „Mă simțeam foarte rău la început și aveam pofte copleșitoare”. Acum a rămas cu îngrijorări sâcâitoare legate de substanțele cancerigene, de efectele de lungă durată asupra sănătății și de recădere. Deși este mulțumită de progresele sale, ea spune: „Încă îmi este greu să trec pe lângă rafturile supermarketurilor care au în stoc brichete și nu aș avea încredere în mine în preajma unei cutii deschise pentru o perioadă prelungită de timp.”