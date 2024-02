Tranziția de la aurul negru la energia verde, la Energy Forum, pe 14 martie

Tranziția de la aurul negru la energia verde are loc cu rapiditate. Energy Forum, eveniment organizat de Freedom House România, dezbate implicațiile obiectivelor verzi ale Uniunii Europene, pe 14 martie, în București.

La Energy Forum, participă experți din străinătate și din România, reprezentanți ai autorităților din domeniu și al companiilor private, dar și jurnaliști.

Tranziția de la aurul negru la energia verde

În 2021, erau înregistrați 13.600 de prosumatori. În doar doi ani, numărul a crescut exponențial. În prezent, sunt peste 120.000 de români care au montat panouri fotovoltaice și produc energie curată, pe care o furnizează în rețea.

Deși schimbările sunt rapizi, dezvoltarea în domeniul energiei verzi este încă la început în România. Se discută tot mai mult de cooperative de energie, prin care cetățenii își împart energia regenerabilă pe care o produc.

Marii investitori dezvoltă ferme de panouri fotovoltaice și câmpuri eoliene cu putere tot mai mare. În curând, se va legifera și activitatea offshore wind în Marea Neagră.

Însă tranziția spre energia verde nu este un pas ușor și nu poate să fie realizată fără sursele clasice.

Gazul și petrolul continuă să rămână resurse importante pentru a asigura stabilitatea energetică a României. Dar infrastructura de transport nu este încă suficient dezvoltată, iar investițiile, extrem de costisitoare, sunt amenințate de faptul că limitările în utilizare impuse de Comisia Europeană.

În cadrul Energy Forum, organizat de Freedom House România, vor fi dezbătute toate aceste subiecte.

La eveniment vor fi prezente toate părțile interesate pentru a crea o platformă facilă schimbului de experiență și cunoștințe între România și Norvegia, formarea de parteneriate de lungă durată și explorarea colaborărilor.

La eveniment va fi prezent și un delegat al companiei norvegiene Norsk Energi, cu o expertiză de 30 de ani în toate tipurile de energie.

Energy Forum are loc în format fizic și va fi transmis online pe presshub.ro și 40 de pagini de Facebook. Mai multe detalii aici: https://www.presshub.ro/energy-forum/

Cine sunt speakerii de la Energy Forum

Elena Popescu, director general adjunct al Direcției Politici Energetice și Green Deal din cadrul Ministerul Energiei

Silvia Vlăsceanu , Asociația Producătorilor de Energie Electrică (HENRO)

Sergei Faschevsky , senior consultant Norsk Energi

Vera Marin, Asociația pentru Tranziție Urbană și De-A Arhitectura

Alexandru Zodieru , general manger Cult Market Research

George Miu, vicepreședinte Asociația T.H.O.R

Dan Dumitru, CEO Allspark Energy

Ana-Maria Icătoiu, Organizatia Femeilor Antreprenor OFA din UGIR

Bogdan Stroe , președinte Cooperativa de Energie

Ionuț Ciubotaru , vicepreședinte Business Development Gas&Power, OMV-Petrom Reprezentant al Reprezentanției Comisiei Europene în România

Agenda completă poate fi citită aici: https://www.presshub.ro/energy-forum/

Parteneri: Norsk Energi, Cult Research, De-a Arhitectura.

Parteneri media: Hotnews, Curs de guvernare, Agerpres, RFI, Euractiv, Bihoreanul, Monitorul de Botoșani, Ziarul de Iași, Vrancea 24, ReporterIS, Info Sud-Est.

Sprijinit cu un grant din partea Islandei, Liechtenstein și Norvegiei, prin granturile SEE 2014-2021, în cadrul proiectului “Energy literacy for an efficient and sustainable Romania. Transversal knowledge transfer and awareness raising between Romania and Norway (ELES).