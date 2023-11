Tot ce trebuie să știi despre sistemul de pensii din România – pensiile de stat și cele private (P)

Indiferent de prefixul vârstei, nu e niciodată prea devreme sau prea târziu să fii informat despre sistemul de pensii din România. Mai jos vei găsi toate informațiile pe acest subiect, cu accent pe Pilonul II, unde deja contribuie peste 8 milioane de români de mai bine de 15 ani.

Sistemul de pensii din România este structurat pe 4 piloni de pensii, astfel:

Pilonul I – sistemul public de pensii (pensia de stat, contributivă)

Pilonul II – fondurile de pensii administrate privat (sau pensiile private obligatorii)

Pilonul III – pensiile private facultative

Pilonul IV – pensiile private ocupaționale

PILONUL I sau sistemul public de pensii (de stat)

Reglementat în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sistemul public de pensii este unul de tip redistributiv: este bazat pe principiului contributivităţii şi solidarității inter-generaţionale. Deși în această perioadă este în dezbatere proiectul unei noi legi a pensiilor, informațiile de mai jos rămân valabile, pentru că se referă la principiile de bază după care funcționează pensiile de stat.

Toți cei care muncesc în România și obțin venituri de natură profesională (salariu sau din activități independente) contribuie la sistemul public de pensii cu o cotă de asigurări sociale de stat (CAS) de 25% din venitul brut lunar. În baza acestei contribuții, fiecare asigurat din sistem primește un punctaj în vederea stabilirii dreptului viitor la pensie. Deși legislția este mult mai complexă de atât, principiul de bază este că dacă obții un salariu mediu pe economie, contribuția ta la sistemul public de pensie îți aduce un punct de pensie. La un salariu dublu față de economie, două puncte de pensie – și așa mai departe.

Banii contribuiți astăzi de populația activă (salariați și liber profesioniști) nu se acumulează însă nicăieri, nu sunt economisiți și investiți. În schimb, ei sunt folosiți imediat pentru a plăti pensiile persoanelor vârstnice de azi, de unde și conceptul de solidaritate inter-generațională.

Ce feluri de pensii există în sistemul public?

pensia pentru limită de vârstă: se acordă persoanelor care au ajuns la vârsta de 65 de ani (în cazul bărbaților) și 63 de ani (în cazul femeilor) și care au un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani;

pensia anticipată: se acordă celor care au cotizat cel puțin 43 de ani și se acordă cu cel mult 5 ani mai devreme de împlinirea vârstei standard de pensionare de 63, respectiv 65 de ani;

pensia anticipată parţial: se acordă celor care au cel puțin stagiul complet de cotizare de 35 de ani și care mai au 5 ani până la vârsta standard de pensionare;

pensia de invaliditate: se poate obține de către persoanele care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă;

pensia de urmaş: se acordă copiilor și soțului supraviețuitor ai unei persoane decedate pensionate sau care îndeplinea condițiile de pensionare.

PILONUL II sau pensia privată obligatorie

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Introdus în România în anii 2007-2008, acesta este un instrument care ajută la suplimentarea veniturilor obținute din pensia de stat.

Participarea la Pilonul II de pensii private este obligatorie pentru toți cei care obțin venituri profesionale (salariu sau din activități independente) și care au până în 35 de ani. De asemenea, cei între 35 și 45 de ani pot opta să cotizeze la Pilonul II. Însă din cauza că sistemul a fost lansat acum mai bine de 15 ani, obligativitatea intrării în Pilonul II vizează în prezent doar persoanele tinere, care se angajează pentru prima oară.

În termen de 4 luni de la prima angajare, toți salariații sunt obligați să își aleagă unul dintre cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilon II) de pe piață. Lista acestora este disponibilă aici: https://asfromania.ro/ro/a/1766/linkuri-administratori-fonduri-pensii-private . E simplu, îți alegi un fond de pensii cu care semnezi un act de aderare și devii participant. Dacă nu îți alegi singur un fond de pensii, Casa Națională de Pensii Publice te va redistribui automat la unul dintre cele 7 fonduri.

Fondurile de pensii private sunt vehicule de investiții fără personalitate juridică, așa că sunt gestionate de societăți de administrare (sau „administratori de fonduri de pensii”), care sunt companii autorizate, supravegheate și controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În prezent, la Pilonul II sunt înscriși peste 8 milioane de români, adică toți cei eligibili conform criteriilor de vârstă și pentru care au fost plătite contribuții (CAS) în ultimii 15 ani.

Verifică online contul tău de pensie privata pe www.proprietardepensie.ro .

Cum funcționează Pilonul II?

Toți cei înscriși în Pilonul II, salariați sau liber profesioniști, plătesc la stat CAS de 25% din venitul brut lunar (așa cum arătam mai sus). Din acest procent, 3,75% (va crește la 4,75% începând din 2024) sunt virați automat la fondul de pensie private obligatorie (Pilonul II) al fiecărui participant. Mai exact, angajatorii depun la stat Declarația D112, care include datele tuturor salariaților și valoarea CAS pentru fiecare. În baza acestor declarații, Casa Națională de Pensii Publice calculează atât punctajul de pensie lunar aferent Pilonului I, cât și face viramentul cotei de contribuție către Pilonul II. În cazul profesiilor liberale / activități independente (de ex. PFA), liber-profesioniștii au propriile lor reguli și declarații, dar în final și lor li se virează banii în fondul de pensii private obligatorii în același fel.

Banii ajung în fondul de pensii la care cotizează fiecare din cei 8 milioane de participanți. Fondurile de pensii private investesc acești bani în diverse instrumente financiare (după reguli clare din legislație și din normele ASF și obțin câștiguri (randamente), pe care le distribuie uniform tuturor participanților, proporțional cu contribuțiile virate în fond. Practic, participanții la fond sunt similari acționarilor într-o companie, împărțind câștigul generat de activitatea investițională a fondului de pensii.

Aproximativ două treimi din bani sunt investiți în titluri de stat, iar un sfert în acțiuni ale unor companii listate la Bursă. Restul de 10% sunt depozite bancare, fonduri mutuale, obligațiuni și alte instrumente. Peste 90% din investiții sunt realizate în România, astfel că banii din Pilonul II sprijină creșterea economiei României și crearea de locuri de muncă în țara noastră.

Nu știi la care fond de Pilon II ești participant? Află imediat aici: https://data.asfromania.ro/scr/adeziuniFP

Știi la ce fond de pensii contribui și vrei să vezi câți bani ai în contul tău personal? Află aici: https://apapr.ro/pensia-ta-online-verifica/#selectAdmin

De la lansarea lor în luna mai 2008 și până la finele lunii septembrie 2023, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au primit în administrare 88,6 miliarde de lei, peste care au generat un căștig (net de toate comisioanele) de 30,3 miliarde de lei, potrivit calculelor pe baza statisticilor publicate de ASF. Randamentul mediu anual pe toată durata de funcționare a Pilonului II este de 7,5%, peste inflația medie anuală de 4,3% înregistrată în aceeași perioadă (mai 2008 – septembrie 2023).

Banii strânși în Pilonul II reprezintă proprietatea privată a fiecăruia dintre cei 8 milioane de participanți, similar cu banii pe care îi ai într-un cont la bancă.

De asemenea, trebuie să știi că te poți transfera oricând de la fondul de pensii la care contribui la alt fond dintre cele 7 de pe piață. Dacă te transferi mai devreme de 2 ani de când ai devenit participant, transferul te va costa 5% din valoarea acumulată în contul tău personal. Orice transfer după perioada de 2 ani este gratuit, fără a limita numărul de transferuri, câtă vreme respecți perioada de 2 ani.

Poți obține mai multe informații aici: https://apapr.ro/pensii-private/cum-functioneaza/

Cum poți încasa banii strânși în contul tău din Pilonul II?

În prezent, fondurile de pensii private de Pilon II fac plăți doar în următoarele situații:

Pensionare pentru limita de vârsta. Participanții la Pilonul II care obțin decizia de pensionare pentru limita de vârstă în condițiile Legii pensiilor pot revendica activul personal acumulat în contul de pensie privată, adică au acces la bani. Ia legătura cu administratorul fondului tău de pensii, care îți va furniza toate detaliile;

Pensionare de invaliditate. La fel ca la pensia pentru limita de vârstă, imediat ce obții decizia de pensionare pe motiv de invaliditate (indiferent de gradul de invaliditate), poți contacta administratorul fondului tău de pensii pentru a intra în posesia banilor acumulați;

Decesul participantului. În aceasta situatie nefericită, moștenitorii legali sau testamentari sunt beneficiari ai participantului decedat și pot revendica banii strânși în contul acestuia din Pilonul II. Moștenitorii care sunt la rândul lor participanți la fondurile de pensii de Pilon II pot opta să primească banii fie în numerar, fie în contul lor din Pilonul II. Cei care nu sunt participanți pot beneficia direct de bani.

În toate cele 3 situații enumerate mai sus, fondurile de pensii private fac plăți în două moduri:

Fie toți banii deodată (suma întreagă);

Fie rate lunare egale pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare).

Întreabă-ți administratorul fondului tău de pensii private de Pilon II ce regim fiscal (taxe și impozite) se aplică în fiecare caz, pentru a lua cea mai bună decizie financiară!

De la lansare și până în septembrie 2023, fondurile din Pilonul II au făcut plăți totale în valoare de 1,7 miliarde RON către cca. 130.000 de participanți și beneficiari.

PILONUL III sau pensia privată facultativă

Pilonul III este unul facultativ și vine în completarea pilonilor I și II, fiind destinat persoanelor ce vor să aibă un venit în plus față de cel rezultat din contribuția obligatorie și este reglementat prin Legea nr. 204/2006, luand nastere in 2007.

Spre deosebire de Pilonul II, unde contribuția este obligatorie, fixă și face parte din CAS deja plătit la stat, la Pilonul III contribuția este voluntara și poate fi oricât în limita a 15% din venitul brut lunar. Contribuția este în prezent deductibilă fiscal în limita unei sume de 400 EUR / an, iar la sistem pot contribui atât salariații cât și angajatorii acestora, care pot acorda contribuții la Pilonul III sub forma de beneficiu extra-salarial. De asemenea, și persoanele cu activități independente (de ex: PFA) pot contribui la acest sistem.

La fel ca la Pilonul II, participanții la Pilonul III contribuie la fond și beneficiază proporțional de rezultatele investiționale ale fondului de pensii. Ei pot întrerupe și relua contribuția oricând doresc, precum și se pot transfera liber între fondurile de pensii facultative existente pe piață.

Lista fondurilor autorizate pe Pilonul III este disponibilă aici: https://asfromania.ro/ro/a/1766/linkuri-administratori-fonduri-pensii-private .

PILONUL IV sau pensia privată ocupațională

Pilonul IV există în prezent doar la nivel de legislație, nefiind încă fonduri de pensii active pe acest segment. Pilonul IV este reglementat prin Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. În prezent, foarte multe dintre statele vest-europene, dar și altele, au astfel de sisteme de pensii private ocupaționale, finanțate în special de angajatori.

Practic, Pilonul IV este foarte asemănător cu Pilonul III: contribuțiile sunt facultative, dar la sistem contribuie în special angajatorii care vor să aibă o schemă de pensii private personalizată. Administratorul fondului de pensii și angajatorul stabilesc împreună caracteristicile fondului de pensii, ca deosebire față de Pilonii II și III, unde administratorii stabilesc toate detaliile, desigur în limita legislației aplicabile.

O deosebire importantă a Pilonului IV față de Pilonul III este faptul că dreptul de proprietate asupra contribuțiilor cu care participă angajatorul și/sau angajatul, precum şi a rezultatelor investirii acestor contribuții, revine salariatului după un termen de cel puțin 3 ani de la aderarea la fondul de pensii, conform prevederilor contractului colectiv de muncă/protocolului şi a contractului de administrare.

Deocamdată acest sistem nu este activ, din cauza lipsei din legislația fiscală a unui stimulent de deductibilitate – precum la Pilonul III, de exemplu.