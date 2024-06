„Toboşariada” în tramvai / Opt elevi au susţinut un spectacol inedit în Iași, pe traseul Târgu Cucu – Copou

Ieşenii care au circulat duminică după-amiaza cu tramvaiul, din Târgu Cucu spre Copou, au avut parte de o surpriză oferită de opt copii, elevi ai unei şcoli de muzică din Iaşi, care anual organizează, la sfârşitul lunii august, „Toboşariada”, un festival al celor 100 de tobe, cum mai este cunoscut, transmite Agerpres.

De data aceasta, spectacolul tobelor a răsunat din Tramvaiul „Toboşariada”, un tramvai pus la dispoziţie de Compania de Transport Public Iaşi.

„Tramvaiul e un loc inedit, atipic. Ne-a plăcut ideea încă de când am aflat de ea şi de aceea ne-am şi grăbit să o punem în aplicare cât mai repede. Cine a avut această iniţiativă a avut o idee strălucită. Şi în alte ţări sunt organizate evenimente şi pe stradă sau în multe alte locuri. Şi mă bucur că îmbinarea vieţii cotidiene şi a artei ne prinde bine tuturor, face parte din cultura şi educaţia unei naţiuni”, a declarat Adi Enescu, profesor la o şcoală de muzică din Iaşi.

Opt copii talentaţi de la „Toboşariada” au oferit un spectacol unic, transformând astfel călătoria cu tramvaiul într-o experienţă memorabilă.

„Pentru mine este un eveniment interesant, o experienţă interesantă. Nu am mai cântat niciodată în tramvai, deci publicul este altul decât suntem noi obişnuiţi. Cântăm piese pe care le vom cânta şi în august, la „Toboşariada”. Suntem opt copii de toate vârstele. Aceste momente sunt foarte bune pentru că arătăm că şi copiii pot să ofere un spectacol bun”, a afirmat Cezar Gabriel Nistor.

Pe ruta Târgu Cucu – Copou, copiii au oferit un adevărat show la tobe.

Printre cei care s-au bucurat de acest spectacol inedit a fost şi directorul CTP Iaşi, Cristian Stoica, el însuşi un pasionat de percuţie.

„Pasiunea asta o am de la liceu, din clasa a IX-a. A ţinut tot liceul, după aceea am venit la facultate, am făcut armata. Acolo am regăsit tobele. La 40 de ani am primit un set de tobe şi mi s-a reaprins pasiunea. De aceea mă bucur că un astfel de eveniment face parte din viaţa oraşului nostru. De aceea ne-am dorit să-l promovăm. Un astfel de eveniment ne oferă senzaţia de unitate, că aparţii unul altuia. Tobele bat în acelaşi ritm, în acelaşi sincron. Muzica creează caractere, legături umane, directe, nu prin social media. Este primul eveniment de acest gen pe care îl organizăm în tramvaiele noastre. Sper să le placă şi călătorilor”, a spus Cristian Stoica.

Astfel, traseul tramvaiului a fost animat de tobe şi de cele mai apreciate piese, interpretate de cei mai talentaţi tineri toboşari.

„Este un eveniment dedicat copiilor şi, totodată, de promovare a „Toboşariadei”, cel mai mare festival al tobelor din România. Sunt peste 100 de toboşari care vin şi anul acesta, la sfârşitul lunii august, în Grădina Palas, la Festivalul „Toboşariada”, pentru a cânta în sincron zece melodii. Astăzi ne plimbăm pe traseul Târgu Cucu – Copou şi vor interpreta cele zece piese care vor fi auzite şi la sfârşitul lunii august în Grădina Palas”, a precizat Ionuţ Nistor, organizatorul „Toboşariadei”.