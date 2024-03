Tineri la vot: Dezbatere G4Media și Info Sud-Est cu studenții din Constanța și parlamentari europeni despre importanța participării la alegerile din iunie

G4Media în parteneriat cu publicația locală Info Sud-Est și Universitatea ”Ovidius” din Constanța organizează, vineri, în Sala Senatului a universității, o dezbatere cu studenții referitoare la importanța participării la alegerile europarlamentare, în special a celor care se află la primul vot, în contextul escaladării fenomenului de fake-news, deep-fake și al creșterii pericolului extremist.

La evenimentul care are loc începând cu ora 12:00 vor participa europarlamentarii Vlad Botoș (USR/Renew Europe), Eugen Tomac (PMP/PPE, în format online) și Marian-Jean Marinescu (PNL/PPE, în format online), dar și redactorul șef G4Media, Cristian Pantazi.

Speakerii evenimentului vor fi, alături de rectorul conf.univ.dr. Dan Iliescu, asist. univ. dr. Adrian Herța (Facultatea de Istorie și Științe Politice), lect. univ. dr. Ada Codău (Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism) și Gabriel Mateescu (student și jurnalist Info Sud-Est).

Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Daniel Citirigă, de la Facultatea de Istorie și Științe Politice.

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”. Obiectivul principal al proiectului este prezentarea importanței alegerilor europarlamentare din 2024 și încurajarea votului, prin contracararea tendințelor anti-europene în creștere și a faptului că suprapunerea crizelor din România a dus la creșterea rapidă a discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene, respectiv răspunsul UE și soluțiile identificate la nivel european la soluționarea provocărilor actuale: creșterea inflației și costului vieții, securitatea energetică, GreenDeal și tranziția la energia verde, amenințările de securitate în contextul conflictului de la granița de Est a UE.