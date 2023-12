Televiziunile israeliene au prezentat imagini cu prizonieri palestinieni în lenjerie intimă, aliniați pe străzile din Gaza

Canalele de televiziune israeliene au difuzat joi videoclipuri care arată zeci de palestinieni în lenjerie intimă, legați la ochi, fiind păziți de soldați israelieni în Fâșia Gaza, provocând o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare, scrie Le Figaro.

Printre bărbații arestați, martori, jurnaliști și rude l-au recunoscut pe reporterul Diaa Al-Kahlout, corespondent în Gaza pentru The New Arab. Site-ul de știri cu sediul la Londra a relatat pe X (fostul Twitter) că „ocupația israeliană a arestat zeci de locuitori din Gaza, inclusiv pe corespondentul The New Arab în Fâșia Gaza”.

Un articol din publicația în limba engleză a The New Arab a afirmat că jurnalistul lor a fost unul dintre „zecile de locuitori din Gaza arestați de armata israeliană în Gaza și (care) au fost forțați să se dezbrace”. Ei au fost apoi „percheziționați și umiliți înainte de a fi duși într-o locație necunoscută”, potrivit martorilor oculari, a adăugat site-ul. Ramy Abdu, președintele Observatorului euro-mediteranean pentru drepturile omului, un ONG cu sediul la Geneva, a afirmat, de asemenea, că l-a recunoscut pe jurnalist, precum și pe directorul unei școli și pe un angajat al ONU.

„Teroriști”?

În videoclipurile și fotografiile difuzate joi seară la ore de maximă audiență de televiziunile israeliene, care au devenit virale pe rețelele de socializare, pot fi văzuți bărbați aliniați, așezați pe asfalt, cu capetele plecate, toți îmbrăcați în lenjerie intimă, în centrul unui oraș.

Întrebat despre aceste imagini, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a declarat joi seara că „în Shujaiya (un cartier din orașul Gaza) și Jabaliya (în nordul Fâșiei Gaza), teroriștii se predau și ies din tuneluri și din case”. „Investigăm și verificăm cine are legături cu Hamas (mișcarea islamistă palestiniană) și cine nu are”, în timp ce soldații israelieni urmăresc „teroriștii care se ascund încă în (tuneluri) ca niște lași”, a adăugat el în cadrul unui briefing de presă.

O analiză a imaginilor realizată de echipa AFP Factcheck sugerează că imaginile au fost filmate în regiunea Beit Lahia, la nord de Gaza. Într-o altă secvență, pe care AFP nu a putut să o verifice, un grup de bărbați legați la ochi stau în mijlocul unei cariere, cu mâinile legate la spate, supravegheați de soldați israelieni.

Luptele terestre și loviturile israeliene făceau încă ravagii joi în și în jurul celor mai mari orașe din Fâșia Gaza, la două luni de la începutul războiului declanșat la 7 octombrie de un atac sângeros al Hamas, soldat cu 1.200 de morți israelieni, majoritatea civili, potrivit autorităților israeliene.

În Gaza, ofensiva și bombardamentele armatei israeliene au ucis peste 17.000 de persoane, dintre care 70% femei, copii și tineri sub 18 ani, potrivit Ministerului Sănătății din Hamas.