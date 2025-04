SURSE Crin Antonescu, conferință de presă la ora 17, după ce a obținut copia notei de constatare secretizate în premieră de CNSAS: “Am văzut toate documentele pe care aveam dreptul să le iau, am copie după vestita declarație”

UPDATE Crin Antonescu a declarat joi, la ieșirea din sediul CNSAS, că a obținut copia declarației și că va organiza o conferință de presă la ora 17,00 “cu documente, cu detalii, cu tot”.

“Am luat exact copia, piesa care mă interesa pe mine, am văzut toate documentele pe care aveam dreptul să le iau, am copie după vestita declarație”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, în cursul zilei de miercuri a depus cerere la CNSAS pentru a intra în posesia documentului, iar instituția i-a transmis să se prezinte joi la sediu pentru a consulta declarația.

Crin Antonescu a adăugat că nu s-a prezentat “la prima oră” deoarece a fost “foarte răcit”. “Sunt și acum, am fost pe perfuzii”, a adăugat el.

Întrebat de ziariști dacă liderii coaliției de guvernare i-au cerut să se prezinte la CNSAS, Antonescu a precizat: “Nu mi-a cerut niciun lider al coaliției nimic, era strict problema mea. A fost decizia mea, am ieșit imediat, nu am nimic de ascuns, am făcut ce am spus că fac, nu primesc ordine de la liderii coaliției și nu dau ordine la liderii coaliției”.

Știrea inițială:

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, a ajuns joi la sediul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) pentru a studia nota de constatare secretizată în premieră de instituție, potrivit surselor G4Media.

Reamintim că CNSAS a emis marți în cazul lui Crin Antonescu o adeverință de necolaborare cu Securitatea. În adeverință apare informația că Antonescu a dat o declarație la Securitate după ce a fost convocat. Candidatul coaliției a declarat într-o conferință de presă că a fost convocat la Securitate să dea o declarație după ce un prieten a avut o tentativă de a fugi din România în perioada comunistă. Crin Antonescu a adăugat că el nu a colaborat cu Securitatea, ci a fost ”o victimă a Securității”.

A fost pentru prima oară când CNSAS refuză accesul publicului la notă de constatare ce a stat la baza adeverinței.

Crin Antonescu a postat miercuri seară pe facebook cererea adresată CNSAS pentru a studia nota de constatare.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a publicat pe contul său de facebook răspunsul primit de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), în care vicepreședintele Mădălin Hodor justifică refuzul instituției de a da accesul publicului la nota de constatare care stă la baza adeverinței de necolaborare cu Securitatea lui Crin Antonescu. Este pentru prima oară când CNSAS refuză accesul publicului la o notă de constatare. Hodor susține că nota de constatare ”nu este un act administrativ si nu este supus comunicării publice” și reprezintă ”o situaţie de excepție de la accesul public”.

Răspunsul CNSAS invocă și o sentință din 2015 a Tribunalului București.

Vicepreședintele CNSAS nu explică în răspunsul său de ce însă până acum accesul publicului la notele de constatare în cazul altor persoane verificate a fost public.

De altfel, Germina Nagâț și Răzvan Popa, membri în Colegiul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), au declarat miercuri că în cazul lui Crin Antonescu e pentru prima oară când CNSAS interzice accesul publicului la notele de constatare emise de instituție. Ambii au spus că nu sunt de acord cu decizia.

“Nici acest Colegiu din care fac parte (spre exasperarea unora) NU a votat vreo modificare de procedură sau de mod de lucru, în privința dreptului de consultare a notelor de constatare care stau în spatele adeverințelor. E drept că la ultima ședință de săptămâna trecută unii colegi au avut subit o epifanie, dar nu s-a decis nimic. Personal, am pus „revelația” pe seama atmosferei pascale, nu mi-am imaginat ce va urma. Deși ce a urmat ne face de râs pe toți, în mod paușal, legea spune că răspunderea este individuală. Prin urmare, vă spun că eu nu am fost, nu sunt și nu voi fi de acord cu restricționarea accesului la notele de constatare votate ca adeverințe, acces care a fost permis timp de 17 ani. Și nu o să-mi schimb opinia, indiferent cum îl cheamă pe titularul adeverinței cu pricina”, a scris Germina Nagâț pe facebook.

Un alt membru al CNSAS, Răzvan Popa, a scris pe facebook că restricționarea accesului la nota de constatare reprezintă o premieră și “cineva va trebui să facă un pas în spate. A big one”.

Mădălin Hodor a devenit membru în conducerea CNSAS la propunerea PNL. Hodor a predat în 2023 la Academia SRI, după cum scrie în declarația de avere. El i-a apărat public pe Lucian Bode și Nicolae Ciucă în scandalurile din presă și a încercat să absolve serviciile de informații de orice implicare în legile securității care le-ar fi sporit semnificativ puterile.