Șoferul care a ucis într-un accident un polițistul local din județul Sibiu a anunțat că a fugit din țară / ”Nu am mai suportat psihic. Am fost amenințat” / ”Îmi pare foarte rău că din cauza mea a murit un om”

Șoferul care a ucis un polițistul local într-un accident auto petrecut în Cisnădie, județul Sibiu, anunță că a fugit din țară. ”Nu am mai suportat psihic. Am fost amenințat”, a spus el într-un dialog cu jurnaliștii ziarului Turnul Sfatului.

Acesta este cetățean german de origine română, iar în noaptea de 13 februarie, l-a accidentat mortal pe polițistul local Radu Trihenea.

M.P.S. spune că a fugit din țară, în Germania, după ce a primit mai multe amenințări. El a declarat jurnaliștilor Turnul Sfatului că nu se va întoarce decât dacă i se va asigura protecția, explicând că a fost bruscat și în noaptea în care s-a produs accidentul.

„Eu sunt de câteva zile în Germania! Eu oricum am vrut să plec anul acesta în Germania ca să-mi verific sănătatea pentru că în România nu aveam asigurare de sănătate și nici posibilități financiare.

Nu am plecat ca să mă sustrag justiției! Am plecat pentru că nu am mai suportat psihic. Am fost amenințat în seara accidentului când am fost dus pentru a-mi recolta probe biologice cu moartea de un membru al familiei (acesta a fost legitimat de unul din cei 3 polițiști care m-au însoțit). Am mai primit amenințări noaptea la telelefon cu număr ascuns!”, a transmis el.

