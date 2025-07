Shaun Murphy, de nerecunoscut la Shanghai Masters snooker: Nu a câștigat vreun frame contra lui Mark Selby

Shaun Murphy (campion mondial în 2005) a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri din carieră, englezul fiind eliminat de la Mastersul de snooker de la Shanghai după 0-6 cu Mark Selby.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este cea mai usturătoare înfrângere pe care Murphy o suportă contra lui Selby.

De altfel, Shaun a bifat în total doar 52 de puncte în cele șase frame-uri jucate.

Mark Selby not getting paid by the hour in Shanghai.

Wallops Shaun Murphy 6-0.

Trump or Robertson next. pic.twitter.com/pvC9N1CRlq

— Phil Haigh (@philhaigh_) July 29, 2025