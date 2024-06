Sfaturi pentru americanii care vor să viziteze Europa în această vară: aglomerație, un dolar mai slab, alegeți luna septembrie sau anul viitor

Temperaturile cresc. Prețurile hotelurilor explodează. Iar călătorii se comportă deja prost. Bun venit într-o altă vară în Europa. Din titluri, lucrurile par deja haotice. Site-urile celebre își măresc taxele de intrare. Camerele de hotel sunt ca praful de aur. Și dolarul a alunecat atât față de lire sterline, cât și față de euro, arată o analiză CNN.

„Ah, și mai este și mica chestiune a mulțimilor… ”, mai arată sursa citată, amintind creșterea substanțială a cererii în anul 2023. Tom Jenkins, CEO al Organizației Europene de Turism, despre călătorii americani în Europa: „2023 a înregistrat cifre mai mari decât 2019, iar anul acesta vedem mai multe – volume record de americani care vin în Europa.”

Pe teren, inflația este în creștere, iar taxele de intrare sunt în creștere. Turnul Eiffel va majora prețurile cu 20% începând cu 17 iunie, Hagia Sophia din Istanbul percepe acum 25 de euro pentru intrare, iar Veneția îi taxează pe cei care călătoresc o zi cu 5 euro în zilele de vârf.

Totuși, taxele de intrare pălesc în comparație cu facturile de hotel. Jenkins spune că prețurile au crescut „destul de spectaculos” în marile orașe, iar Tim Hentschel, CEO al HotelPlanner.com, este de acord.

„De multe ori vedem hoteluri la 500 de dolari pe noapte, care anul trecut costau 300 de dolari”, spune el.

Economiștii și reprezentanții platformelor de rezervări online, citați de CNN; spun că perspectivele nu sunt foarte bune. Mulți turiști au început să se ferească de cele mai aglomerate destinații. Dacă totuși doresc să vadă Europa, americanii primesc

Rezervați repede zborul, recomandă unul dintre economiștii citați; „prețurile nu vor face decât să crească. Sau, dacă sunteți flexibil, alegeți luna septembrie” – ea prevede o scădere similară a tarifelor de la an la an, pe lângă scăderea obișnuită a prețurilor de 10-30% din toamnă. Alternativ, așteptați un an – același economist prezice că tarifele SUA-Europa vor rămâne la fel sau vor scădea în 2025.

Un alt expert în domeniu îi sfătuiește pe cei care fac rezervări târzii să încerce „cazarea alternativă” – să scadă un rating de stele, să stea mai departe sau să încerce ceva de genul unui B&B.

Graham Carter, directorul Unforgettable Travel, un tour-operator cu o bază de clienți 90% din SUA, spune că mulți oaspeți consideră că ideea Europei este prohibitiv de scumpă în acest an.

„Oamenii se întreabă, merită Europa?” el spune. „Se rezervă în avans și prețurile sunt destul de mari. A existat o cerere atât de mare pentru călătorii în ultimii trei ani și multe locuri cresc prețurile.”

Este vara în Europa deja epuizantă? Potrivit experților, totul depinde de ce fel de sacrificii ești pregătit să faci.

© Vitalyedush | Dreamstime.com