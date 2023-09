Școala de Bani începe școala – o serie de conferințe regionale dedicate profesorilor, pentru a discuta despre educație financiară într-un context transdisciplinar. Prima, la Timișoara, la UVT, pe 21 septembrie. Înscrierile sunt deschise (P)

Elevii și copiii, în general, ar fi indicat să știe noțiunile de educație financiară, dar și mai important este să le aplice și să afle despre bani în cât mai multe contexte, în cât mai multe și variate împrejurări, exact ca în viață. Care este valoarea banilor, cum să-și gestioneze veniturile și cheltuielile, cum să economisească și să investească, cum să împrumute bani în mod responsabil și cum să se protejeze de fraude financiare, toate aceste chestiuni trebuie să găsească răspunsuri și explicații și de la oamenii care aduc cunoașterea în viața lor, de la cadrele didactice. Pentru asta, Școala de Bani și BCR au lansat în 2022 proiectul LifeLab, care, după ce a fost pilotat în două școli din sistemul de învățământ preuniversitar, urmează să fie extins la nivel național.

În cadrul programului LifeLab by BCR profesorii de diverse specializări sunt sprijiniți să devină “profesori de viață” și să-și susțină elevii pentru a-și îndeplini dorințele prin educație financiară și de luare a deciziilor.

Pentru profesori sunt esențiale formarea, sprijinul și resursele, în orice demers didactic. LifeLab a pregătit resurse multiple. În plus, Școala de Bani a susținut CCD Prahova pentru a implementa un program de formare gratuit, acreditat de Ministerul Educației. Tot pentru ei și pentru comunitățile care vor să contribuie la dezvoltarea copiilor, Școala de Bani începe școala – o serie de 4 conferințe regionale, în format fizic, vor avea loc în primele două module ale anului școlar 2023-2024, la Timișoara, Cluj, București și Iași.

Prima conferință are loc la Timișoara, la Universitatea de Vest, pe 21 septembrie 2023, între orele 13:30 – 16:00. În cadrul acesteia, participanții vor interacționa și în cadrul unui atelier de educație financiară, pentru care vor primi adeverințe, pe lângă ocazia de a discuta cu experții și organizatorii din proiect.

Înscrierile sunt deschise pentru participanți, prin completarea acestui formular. Participarea este gratuită, dar locurile sunt limitate, se acordă adeverințe de participare. Sunt invitați să participe în principal profesorii din mediul preuniversitar, pentru care au fost create resursele educaționale cu o abordare transdisciplinară, prin care noțiunile de educație financiară să fie introduse în predarea mai multor materii, pe toate ciclurile de învățare din preuniversitar: preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Pentru a vă confirma intenția de participare este necesar să completați formularul de înregistrare disponibil aici.

Profesorii au nevoie de argumente care să demonstreze importanța abordării educației financiare la clasă, pentru a-i face la rândul lor să descopere toate acestea beneficii și pe elevi. În cadrul conferințelor, care au loc în format fizic, cadrele didactice vor afla și cum pot folosi diferite tipuri de resurse create de BCR, alături de cadrele didactice implicate în programul-pilot LifeLab, dar și în cei 7 ani de implementare a programului Școala de Bani, precum și alte resurse educaționale dezvoltate de Teach for Romania în programul de numerație.

În plus, vor fi prezentate exemple de success din școlile din programul-pilot LifeLab: cele mai bune soluții de îndeplinire a dorințelor, atât individuale, ale elevilor și profesorilor, cât și ale comunității – clasă, școală, comunitate locală – prin planificare corectă și realistă, înțelegerea mecanismelor de economisire, gestionare a bugetelor și obiceiuri de consum corecte.

Conferințele au loc în universități, iar specialiștii care vor participa la acestea sunt atât din mediul universitar cât și din cel preuniversitar, din partea inspectoratelor școlare și a autorităților locale, experți și cercetători.

Printre speakerii la eveniment vor fi și:

Dr. Ciprian Fartușnic – cercetător științific principal gr.I, Institutul de Științe ale Educației (ISE), institut pe care l-a și condus timp de 4 ani. Are peste 20 de ani de experiență în domeniul cercetării și al analizei politicilor educaționale, performanţa internă şi externă a sistemului de educaţie, formarea profesională iniţială și continuă, educaţia permanentă, învăţământul în mediul rural, educaţia pentru populaţii dezavantajate, violenţa în şcoală, dimensiunea de gen, parteneriatul şcoală-societate civilă.

Ciprian Fartușnic a coordonat procesul de elaborare de documente curriculare în cadrul unor proiecte strategice desfăşurate la nivel naţional (noi programe școlare pentru clasele III-VIII, noul plan cadru pentru învățământul gimnazial, noi programe privind CDS). Din 2016 este cadru didactic asociat al Universității București (Masterat Didactici ale Disciplinelor Filologice).

Adina Roșca – expert educațional, la bază profesor psihopedagog cu o experiență de aproape 10 ani ca profesor în SUA, unde s-a perfecționat în adaptarea curriculumului la nevoile individuale ale elevilor, aplicarea de programe individualizate pentru aceștia, folosirea aplicațiilor și platformelor educaționale în procesul de predare-învățare.

Este coordonatoare conținutului educațional și a unei platforme de educație digitală, iar de anul trecut coordonează crearea conținutului educațional transdisciplinar în cadrul proiectului – pilot LifeLab by BCR. Este absolventă a Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Agendă eveniment regional Timișoara, 21 septembrie 2023, UVT – Amfiteatrul Ioan Mihai, parter

– organizat de Edupedu.ro cu sprijinul BCR, prin Școala de bani, în parteneriat cu Universitatea de Vest

Moderator: Mihai Peticilă, fondator și publisher Edupedu.ro

13:30 – 14:00 Înregistrarea participanților / Oportunități de networking la o gustare

14:00 – 14:20 Deschiderea evenimentului – prezentare program și evenimente regionale: Mihai Peticilă, moderator / Discursuri introductive – reprezentanți parteneri: prof.univ.dr. Marilen Pîrtea, rector Universitatea de Vest și prof. Aura-Codruța Dănielescu, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Timiș (tbc)

14:20 – 14:30 Prezentarea programului Școala de bani și a inițiativelor de educație financiară pe care BCR le derulează de peste 7 ani: Sinel Alexandru Gâlceavă, director de grup, BCR

14:30 – 14:40 Programul național de numerație: reprezentant Teach for Romania

14:40 – 14:55 Prezentarea conținutului educațional interdisciplinar dezvoltat de profesori în cadrul programului – pilot LifeLab by BCR: Adina Roșca, expert educațional, coordonator creare conținut și implementare în școlile pilot LifeLab

14:55 – 15:10 Metode și practici de introducere în secvențele de lecție a noțiunilor de educație financiară la diferite materii și cicluri de învățare: dr. Ciprian Fartușnic – cercetător științific principal gr.I, Institutul de Științe ale Educației (ISE)

15:10 – 15:20 Q&A și scurtă interacțiune cu participanții

15:20 – 16:15 Atelier de educație financiară – noțiuni introductive, prezentare resurse și curs acreditat Școala de bani: Alina Maria Sauca și Roxana Nicoleta Baciu, profesori de educație financiară, BCR

16:15 – 16:30 Sesiune finală de Q&A, concluzii, acordarea adeverințelor de participare la conferință și atelier EduFin.

Organizatorii își propun încheierea unor parteneriate strategice cu universitățile de prestigiu din România, centre academice și de formare a profesorilor, care de-a lungul anilor au creat valoare adăugată prin împlinirea menirii lor și printr-o mentalitate orientată spre rezultate și spre o viață mai bună a absolvenților și a comunităților din care fac parte.

Evenimentul din Timișoara se desfășoară în parteneriat cu Universitatea de Vest.

Nevoia de educație financiară este clară, acută și foarte importantă mai ales de la vârste fragede. Un argument sau o pledoarie pentru asta poate fi chiar cel mai recent Eurobarometru al Comisiei Europene – un sondaj reprezentativ la nivelul Uniunii Europene și pentru fiecare stat membru, în parte. Acesta arăta că unul din doi români crede despre el că știe foarte multe sau mai multe lucruri despre bani decât media adulților din țara sa. Alți 41% dintre români spun că au cunoștințe similare mediei și doar 7% spun că au cunoștințe puține sau deloc în ceea ce privește banii și chestiunile financiare.

În schimb, în momentul în care le sunt adresate întrebări concrete și simple despre inflație, dobânzi sau investiții, ori corelațiile dintre acestea, 30% dintre români nu reușesc să răspundă corect decât la cel mult o întrebare, 57% la două sau cel mult trei întrebări și doar 13% au 4 sau 5 răspunsuri corecte. Astfel că România s-a clasat pe ultimul loc între statele Uniunii Europene la scorul obținut pentru cunoștințe financiare reale ale populației.

Să fii educat financiar înseamnă o mai mare deschidere pentru perspectiva unei vieți mai bune, printr-un comportament financiar responsabil pe baza resurselor disponibile.

Proiectul educațional LifeLab, parte din platforma Școala de Bani a BCR, își propune să aducă în sistemul școlar un format de educație practic, cu o abordare interdisciplinară, prin care noțiunile de educație financiară să fie introduse în predarea mai multor materii, de la clasa 0 la clasa a XII-a. Astfel, prin învățare experiențială, adaptată pentru o multitudine de discipline din programa școlară, elevii înțeleg de ce și cum să gestioneze banii în mod responsabil și să ia decizii de viață, pentru a-și îndeplini dorințele, și deprind abilități de analiză, colaborare și planificare utile pentru viitor.

De asemenea, profesorii implicați în program învață să devină „profesori de viață”, să acționeze ca mentori pentru elevii lor și să folosească noi metode didactice pentru a integra educația pentru viață în activitatea lor de predare de zi cu zi, indiferent de specializare. Programul Lifelab urmărește să ofere un punct de pornire pentru dezvoltarea și testarea unui model de bune practici educaționale, care aduc în prim plan metodele de îmbunătățire a calității vieții prin gestionarea corectă a banilor.

Prin abordarea interdisciplinară a educației financiare la orice nivel de învățământ și la orice materie cadrele didactice se pot transforma în creatori de conținut și chiar Ambasadori ai programului LifeLab.

Prin participarea în program, elevii învață noțiuni de educație financiară cum să ia anumite decizii, exersează planificarea și munca în echipă și vor fi astfel mai pregătiți pentru viață.

Educația financiară este facilitată la clasă prin:

Acces la o serie de resurse și materiale de educație financiară, adoptate pentru o serie de discipline, astfel încât noțiunile financiare să poată fi folosite în cadrul orelor la clasă

Sprijin oferit de experți în educație și specialiști financiari care să faciliteze introducerea noțiunilor financiare la fiecare materie

Traininguri de educație financiară și de predare pentru profesori

Elevii învață cum să ia decizii și să gestioneze un buget, pentru a îndeplini o dorință comună. În plus, înțeleg de ce și cum să gestioneze banii într-un mod responsabil, dezvoltând abilități precum: colaborare, comunicare și planificare.

Includerea de noțiuni teoretice și exerciții practice de educație financiară, formulate specific pentru fiecare materie în parte și pentru fiecare ciclu de învățământ.

În România, jumătate din copiii de 15 ani nu au abilitatea de a folosi noțiuni simple de matematică în contextul realității lor imediate, de exemplu o conversie valutară, sau interpretarea fără asistență a unei hărți (PISA 2019). Teach for Romania, cu sprijin financiar din partea BCR, au pus bazele primului program național de numerație pentru învățământul primar și preșcolar, din dorința de a sprijini fiecare copil să poată folosi elemente de bază de matematică pentru a descifra și înțelege mai bine lumea. Pentru a veni în sprijinul profesorilor care lucrează alături de copii pe numerație profesorii Teach for Romania au elaborat trei resurse care cuprind metode, strategii și resurse de folosit la clasă, organizate pe trei grupe de vârstă: resursă numerație preșcolar, resursă numerație primar mic și resursă numerație primar mare. Să formăm, pregătim generații de profesori care aplică cu succes numerația la clasă. În plus, au fost dezvoltate metodologii de formare și mentorat pentru profesori care să-i ajute pe aceștia să poată diagnostica corect decalajele de numerație ale elevilor, să identifice unde sunt problemele și cum să intervină metodologic, să stabilească care este profilul de competențe care trebuie dezvoltat la elevi și să dezvolte mijloacele și resursele (inclusiv modele de lecție) prin care să își ajute elevi.

Școala de Bani este un proiect al Băncii Comerciale Române, lansat în 2016, care a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România. Peste 1.500 de angajați ai BCR au devenit, în mod voluntar, profesori de educație financiară, urmând cursuri specializate, și au reușit să ofere astfel de cursuri gratuite către jumătate de milion de români – copii, tineri și adulți. Cei interesați se pot înscrie la cursuri prin completarea formularului disponibil pe www.scoaladebani.ro, dar și în hub-urile BCR.

Prin cursurile și resursele educaționale oferite de Școala de Bani, BCR a ajutat până acum peste 600 000 de români să aibă acces la educație financiară. Prin LifeLab a fost extinsă această misiune și sunt sprijiniți profesorii în rolul lor de modele de viață, oferindu-le cadrul și resursele cu care să-i ghideze pe elevii lor pentru a-și atinge obiectivele și potențialul prin acest tip de educație. În cadrul LifeLab se vizează generarea unei schimbări sistemice, în care educația financiară și abilitățile de viață să fie aproape de elevi și profesori, și contribuția astfel la formarea unei noi generații de tineri care se bucură de prosperitate și de dorințe împlinite.