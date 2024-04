Şase romane „implicit optimiste”, selectate pe lista scurtă a International Booker Prize 2024

Sud-coreeanul Hwang Sok-yong şi autoarea germană Jenny Erpenbeck se numără printre scriitorii selectaţi pe lista scurtă de anul acesta a International Booker Prize, care include şase volume ce explorează ”familii şi societăţi divizate”, potrivit administratorei prestigiosului premiu, Fiammetta Rocco, relatează The Guardian.

Hwang Sok-yong a fost selectat graţie celui de-al nouălea roman al său tradus în engleză, ”Mater 2-10”, tălmăcit de Sora Kim-Russell şi Youngjae Josephine Bae. Romanul de aproape 500 de pagini prezintă 100 de ani din istoria Coreii prin poveştile a trei generaţii de lucrători feroviari. Într-o recenzie pentru The Guardian, Maya Jaggi a spus că volumul oferă ”prin ochii unui muncitor, o perspectivă asupra istoriei din secolul al XX-lea din preajma separării celor două Corei”. Este pentru al treilea an consecutiv când un autor din Coreea de Sud este prezent pe lista scurtă a premiului.

Deşi cele şase volume de pe lista scurtă sunt ”implicit optimiste”, cărţile vorbesc ”despre realităţi curente precum rasismul şi opresiunea, violenţa globală şi dezastrul ecologic”, a spus Eleanor Wachtel, preşedinta juriului şi prezentatoare de televiziune. Autorul şi traducătorul desemnaţi câştigători, care vor fi anunţaţi în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Londra pe 21 mai, vor primi fiecare o recompensă bănească de 25.000 de lire sterline. Fiecare scriitor şi traducător selectat pe lista scurtă va primi 2.500 de lire sterline.

Erpenbeck este prezentă pe lista scurtă graţie ”Kairos”, în traducerea lui Michael Hofmann, un roman care spune povestea unei relaţii în decorul colapsului RDG. Deşi romanul este ”sumbru din perspectiva viziunii asupra iubirii şi politicii, a petrece timp în compania imaginaţiei riguroase şi intransigente a lui Erpenbeck este tonifiant până la ultima pagină”, a scris Natasha Walter într-o cronică publicată în The Guardian.

Scriitorul brazilian Itamar Vieira Junior este prezent pe lista scurtă cu romanul său de debut ”Crooked Plow”, tradus de Johnny Lorenz. Romanul vorbeşte despre vieţile unor fermieri de subzistenţă din cea mai săracă regiune a Braziliei la trei generaţii după abolirea sclaviei, în 1888. Cartea ”plonjează în comunităţile quilombo şi oferă o perspectivă unică spre o lume în care rezistenţa şi lupta pentru drepturi asupra pământului se întrepătrund cu poveşti personale şi colective din fiecare capitol, o perspectivă rar surprinsă într-o manieră atât de intimă şi de autentică”, au spus membrii juriului.

Alături de Eleanor Wachtel, din juriu mai fac parte poeta Natalie Diaz, romancierul Romesh Gunesekera, artistul William Kentridge şi scriitorul, traducătorul şi editorul Aaron Robertson. Lista scurtă a fost selectată din cele 13 titluri prezente pe lista lungă, care includea patru autori din America de Sud, semnalând ”un al doilea ‘boom’ în ficţiunea latino-americană”, potrivit lui Rocco. Pe lista lungă au intrat cărţi alese din 149 de volume publicate în Regatul Unit şi/sau Irlanda în perioada 1 mai 2023 şi 30 aprilie 2024.

Scriitoarea Selva Almada este al patrulea autor din Argentina prezentă pe lista scurtă din 2020, cu romanul ”Not a River”, în traducerea lui Annie McDermott. Romanul ”amăgitor de simplu” despre trei bărbaţi care merg să pescuiască pe un râu ”scoate lent la iveală un sens profund prevestitor şi amintiri ale traumei”, au spus membrii juriului.

Printre volumele care nu au intrat pe lista scurtă se numără ”A Dictator Calls”, de Ismail Kadare, în traducere lui John Hodgson; ”The Silver Bone”, de Andrei Kurkov, în traducerea lui Boris Dralyuk; ”The House on Via Gemito”, de Domenico Starnone, în traducere lui Oonagh Stransky, transmite Agerpres.

Scriitoarea suedeză Ia Genberg a fost selectată pe lista scurtă cu romanul ”The Details”, în traducerea Kirei Josefsson, despre o femeie care, ţintuită la pat din cauza febrei, revizitează cărţi şi amintiri din trecut. ”Povestirea nonlineară o înfăţişează pe protagonistă în acelaşi timp plină de viaţă, dar şi obscură – mediul perfect pentru această meditaţie convingătoare şi neaşteptat de precisă asupra vremelniciei”, a scris Hephzibah Anderson în The Observer.

Lista scurtă este completată de scriitoarea olandeză Jente Posthuma, care semnează volumul ”What I’d Rather not Think About”, în traducerea lui Sarah Timmer Harvey, povestea unui geamăn al cărui frate s-a sinucis recent. ”Cartea este o explorare inedită a relaţiei dintre fraţi, combinată cu o rară autenticitate în zugrăvirea procesului de doliu, oferind o perspectivă atât profundă, cât şi sensibilă în umanitatea sa”, au spus membrii juriului.

În 2023, premiul a fost acordat scriitorului bulgar Georgi Gospodinov şi traducătoarei Angela Rodel pentru romanul ”Time Shelter”.