S-a dublat numărul cazurilor de abuz asupra minorilor în județul Covasna, în 2023, față de 2022 / Sesizările vin din partea poliției și a părinților / Nicio sesizare din partea școlilor

Numărul copiilor din judeţul Covasna care au ajuns în evidenţele autorităţilor după ce au devenit victime ale abuzului în propriile familii s-a dublat anul trecut față de perioada similară a anului 2022, anunță We Radio Sfântu Gheorghe.

Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Covasna, în 2023 au fost semnalate aproape 70 de cazuri în care copiii erau neglijați sau abuzați de familiile lor (față de 20 de cazuri în 2022 în care au fost implicați 35 de minori). Majoritatea sesizărilor privind abuzul, neglijența sau violenţa domestică au fost raportate de Poliţie sau de primăriile din judeţ.

Și numărul minorilor agresați sexual a fost în creștere anul trecut, însă majoritatea cazurilor se află încă în faza de cercetare astfel că, în prezent, există doar suspiciunea comiterii acestor infracțiuni. Potrivit DGASPC Covasna, cea mai mică victimă a violului avea doar 6 ani.

„În anul 2023 au fost semnalate aproximativ 70 de cazuri în care erau implicați copii neglijați, abuzați în familiile lor. Majoritatea cazurilor sunt raportate de poliție și primim multe sesizări din partea primăriilor. Din partea cadrelor didactice din școli nu am primit sesizări în acest sens. Ne-au fost raportate și cazuri de violență domestică în care au fost afectați și copii, iar din partea instanțelor de judecată am primit solicitări de evaluare a copiilor ai căror părinți au divergențe cu privire la domiciliul copilului, exercitarea autorității părintești etc. De asemenea, am primit multe sesizări cu privire la copii abuzați/neglijați în afara cadrului familial. Au fost înregistrate mai multe cazuri de viol în rândul minorilor, majoritatea cazurilor fiind încă în faza de cercetare, din această cauză vorbim doar de suspiciune. Cea mai mică persoană vătămată minoră are vârsta de 6 ani”, ne-a transmis Szász Katalin-Melinda, directoarea DGASPC Covasna.

