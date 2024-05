Roxana Jouni, director general SIAD România, la podcastul “Free Your Mind”: Femeile trebuie să aibă foarte multă încredere în forțele proprii

În board-ul SIAD România sunt șapte femei și doi bărbați

Roxana Jouni, director general SIAD România, invitata Anei-Maria Diceanu la podcastul “Free Your Mind”, afirmă că în board-ul companiei pe care o conduce sunt șapte femei și doi bărbați, companie care activează în domeniul gazelor tehnice și industriale. În egală măsură, Roxana afirmă, pe baza propriei experiențe, că femeile trebuie să fie perseverente și să aibă foarte multă încredere în forțele proprii.

“Free Your Mind” este un podcast în care Ana-Maria Diceanu vorbește fără prejudecăți cu invitatele sale despre provocările femeilor de peste 40 de ani la muncă și în viața personală, într-un dialog inedit, fără perdea, care combate stereotipurile.

De altfel, perseverența este o valoare în care crede Roxana Jouni, care a mai menționat onestitatea, reziliența și capacitatea de a învăța. Pentru ea, onestitatea înseamnă a spune lucrurilor pe nume și a acționa cu transparență, dar recunoaște că a învățat să nuanțeze cuvintele pentru ca acestea să fie corect înțelese. Roxana s-a caracterizat ca o persoană analitică, care în tot ce face are un obiectiv. „Am dezvoltat abilități de a lucra cu oamenii indiferent că sunt femei sau bărbați. M-am educat, am citit foarte mult, am învățat să mă cunosc pe mine mai mult ca să știu ce pârghii să accesez, dar și ce îl determină pe celălalt sa ia decizii, pentru a putea ști cum să îl abordez. Așa reușesc să creez echipe. Oamenilor le faci o bucurie dacă îi faci contributori, nu doar executanți”, a spus directorul general SIAD România.

Faptul că este femeie nu a fost un dezavantaj, dar nu-și amintește să fi beneficiat de indulgență și a învățat să fie extrem de bine pregătită în orice situație. Ea a remarcat că în ultima vreme conceptul de diversitate este extrem de accentuat și femeile sunt din ce în ce mai prezente în joburi de top. Roxana Jouni a menționat că în companie are colege foarte puternice, “eroinele” sale, pe care încearcă să le înțeleagă, să le înțeleagă personalitățile, le-a cunoscut copiii și se întâlnesc și în afara programului de lucru.

Ea nu crede că a-ți schimba frecvent locul de muncă poate să îți aducă satisfacții. „La 40 de ani ar trebui să știi cine ești și te mai poți reinventa în sensul hobby-urilor și a modului în care îți petreci timpul liber. Nu este târziu și sigur că am văzut oameni care dintr-un hobby au dezvoltat o afacere de succes, cunosc oameni capabili să se reinventeze”, a mai afirmat Roxana Jouni.

Roxana are 49 de ani, cu doi copii maturi, de 25 și 27 ani, s-a alăturat acum cinci ani grupului SIAD, grup industrial care produce si comercializează gaze tehnice, industriale, alimentare si medicinale. Speră ca SIAD România să-și diversifice pe viitor business-ul local și ea să poată contribui la această extindere.

Mai multe despre viața profesională și cea personală a Roxanei Jouni, cine i-au fost mentori și ce face in viața de zi cu zi, în podcastul “Free Your Mind”.