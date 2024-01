Ring de la Amazon nu va mai permite poliției din SUA să solicite înregistrări ale camerelor de luat vederi de la sonerie din aplicația Neighbors

Ring, de la Amazon, nu va mai permite poliției și altor agenții guvernamentale să solicite înregistrări ale camerelor de luat vederi de la sonerie din aplicația Neighbors a companiei, în ceea ce avocații pentru protecția vieții private salută drept o victorie mult așteptată pentru libertățile civile, informează CNN.

Autoritățile care doresc să obțină înregistrări video de supraveghere Ring trebuie acum să trimită o cerere legală oficială către companie, în loc să solicite înregistrări direct de la utilizatori prin intermediul aplicației, a declarat Ring într-o postare pe blog.

„Agențiile de siguranță publică, cum ar fi departamentele de pompieri și de poliție, pot folosi în continuare aplicația Neighbors pentru a împărtăși sfaturi utile de siguranță, actualizări și evenimente comunitare”, se arată în postarea de pe blog.

La 31 ianuarie, forțele de ordine nu vor mai putea face noi postări prin care să le ceară utilizatorilor să trimită imagini, deși utilizatorii Ring pot continua să răspundă la solicitările existente ale poliției în aplicație până la 29 februarie, a declarat un purtător de cuvânt al Ring pentru CNN.

Decizia Ring de a desființa programul de partajare video, cunoscut sub numele de Request for Assistance, are implicații la nivel național în SUA. Sute de agenții de aplicare a legii au încheiat parteneriate cu Ring, potrivit unui tracker menținut de grupul de apărare a consumatorilor Fight for the Future. Parteneriatele evidențiază apetitul autorităților pentru datele provenite de la un gadget din ce în ce mai omniprezent, care poate ajuta la elucidarea infracțiunilor locale, dar despre care criticii spun că este invaziv și că amenință drepturile cetățenilor.

Un „model de afaceri distopic”?

„Închiderea de către Ring a portalului de supraveghere pe care îl oferea poliției este, fără îndoială, o victorie pentru coaliția de avocați ai justiției rasiale și ai drepturilor omului care cer de ani de zile să pună capăt acestor parteneriate”, a declarat Evan Greer, director al Fight for the Future. „Acestea fiind spuse, această mișcare nu face decât să zgârie suprafața abordării răului produs de modelul de afaceri distopic al Ring”.

Matthew Guariglia, analist principal de politici la Electronic Frontier Foundation, un grup pentru drepturi digitale, a declarat că decizia Ring va pune capăt capacității poliției de a solicita informații fără mandat prin intermediul aplicației Neighbors și reprezintă un pas în direcția cea bună.

Însă, a avertizat el, aceasta nu va împiedica neapărat poliția să continue să convingă utilizatorii Ring să renunțe în mod voluntar la drepturile lor. Poliția are posibilitatea de a contacta utilizatorii Ring în afara aplicației. Iar utilizatorii Ring pot decide în continuare dacă doresc să trimită în mod voluntar videoclipuri, sunete sau imagini de pe dispozitivele lor Ring către forțele de ordine.

„Utilizatorii Ring ar trebui să știe, de asemenea, că, atunci când poliția le bate la ușă, au dreptul și ar trebui să solicite poliției un mandat înainte de a preda imaginile”, dacă nu doresc să predea imaginile, a declarat Guariglia.

Ring s-a confruntat ani de zile cu o serie de controale privind practicile sale de partajare video. În 2021, în urma presiunilor exercitate de grupuri precum EFF, Ring a declarat că nu va mai permite agențiilor guvernamentale să contacteze utilizatorii în privat pentru a le solicita înregistrările de supraveghere, cerându-le în schimb să solicite transmiterea de videoclipuri prin postări publice pe aplicația Neighbors.

Criticii susțin că camerele soneriei Ring au contribuit la profilarea rasială și la încălcarea intimității. Senatorul democrat de Massachusetts Ed Markey, care a interogat Ring cu privire la practicile sale, a declarat că utilizarea de către autorități a înregistrărilor Ring „creează o criză de responsabilitate”.

Ca răspuns la întrebările lui Markey, Ring a declarat că își rezervă dreptul de a preda înregistrările camerelor de luat vederi forțelor de ordine în caz de urgență și fără un mandat și a dezvăluit în 2022 că a făcut acest lucru de cel puțin 11 ori numai în prima jumătate a acelui an.

Supravegherea examinată cu atenție

Guariglia a declarat că, în pofida anunțului, este „încă profund sceptic în ceea ce privește capacitatea forțelor de ordine și a Ring de a determina ce este sau nu o urgență”, permițând autorităților să ocolească procesul legal.

Ring s-a confruntat, de asemenea, cu reacții negative în legătură cu „Ring Nation”, o emisiune TV care evidențiază clipuri video umoristice capturate de dispozitivele Ring, despre care compania a spus că a fost menită să stârnească încântare, dar despre care criticii au spus că a normalizat și a făcut lumină în ceea ce privește puterea de supraveghere în creștere a Amazon.

Ring a fost criticată pe scară mai largă pentru modul în care gestionează datele utilizatorilor și pentru capacitatea de a proteja confidențialitatea acestora. Anul trecut, Ring a fost de acord să plătească 5,8 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț, potrivit cărora a oferit angajaților acces nelimitat la videoclipurile de pe dispozitivele Ring ale clienților și a ignorat rapoartele conform cărora unii angajați Ring vizionau în secret înregistrările utilizatorilor. De asemenea, FTC a susținut că numeroasele cazuri de piratare a camerelor Ring au subminat afirmațiile de marketing ale companiei conform cărora camerele ar spori securitatea utilizatorilor.

Anunțul vine în aceeași zi în care parlamentarii din Senat au interogat forțele de ordine și academicienii cu privire la utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale în poliție. Și coincide cu rapoartele privind arestările eronate rezultate din utilizarea analizei de recunoaștere facială a înregistrărilor camerelor de supraveghere.

„În timp ce IA are potențialul de a îmbunătăți eficacitatea aplicării legii, poate provoca, de asemenea, erori dăunătoare cu consecințe de mare importanță pentru viață și libertate”, a declarat Rebecca Wexler, profesor de drept la Universitatea din California, Berkeley, în fața legislatorilor în cadrul audierii de miercuri.

„Congresul ar trebui să le ceară furnizorilor [de inteligență artificială] să permită audituri independente, clarificând faptul că instrumentele de inteligență artificială utilizate în sistemul juridic penal trebuie să facă obiectul unei revizuiri independente.”

„Pare semnificativ faptul că au decis să se retragă de la o relație mână în mână cu forțele de ordine, cel puțin în marketingul lor”, a spus Stanley.