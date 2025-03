RedBull îl va înlocui pe pilotul Liam Lawson după doar două Grand Prix-uri, anunță BBC

Liam Lawson nu va mai pilota pentru RedBull în Marele Premiu al Japoniei, din data de 6 aprilie, transmite BBC. Sportivul din Noua Zeelandă va fi înlocuit de Yuki Tsunoda (24 de ani), în prezent la Racing Bulls.

În vârstă de 23 de ani, Lawson nu a reușit să adune vreun punct după disputarea Marilor Premii din Australia și China.

Dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât Liam a fost ultimul în calificările cursei Sprint din Shanghai, dar și în calificările aceluiași Grand Prix.

Decizia a fost luată de Christian Horner, șeful RedBull, notează sursa citată.

RedBull a fost de altfel criticată de-a lungul timpului pentru modalitatea brutală în care gestionează soarta tinerilor piloți pe care-i promovează la prima echipă.

Lawson a încheiat cursa din Australia pe locul 14, iar pe cea din China pe 12, rezultate dezastruoase pentru așteptările RedBull.

Liam Lawson va reveni la a doua echipă Red Bull, Racing Bulls, alături de debutantul francez Isack Hadjar.

Christian Horner a fost aspru criticat pentru că nu l-a luat la RedBull pe Carlos Sainz, pilot cu mare experiență și care a fost fără un angajament mai mult timp după despărțirea de Ferrari.

După două etape disputate în sezonul 2025 al Formulei 1, RedBull are 36 de puncte, toate aduse de Verstappen. În acest moment, RedBull se găsește la 42 de puncte în urma liderului McLaren în ierarhia constructorilor.

Yuki Tsunoda will swap seats with Liam Lawson as Max Verstappen’s teammate for next week’s Japanese Grand Prix after a Red Bull meeting in Dubai, according to multiple reports.

They said an official announcement was expected later in the week. pic.twitter.com/reboclA7zy

— ESPN F1 (@ESPNF1) March 25, 2025