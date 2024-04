Recuperare medicală la Spitalul ”Sfântul Sava” din Pantelimon, după operație de tumoră intramedulară cervicală

”Mi s-a spus că voi paraliza definitiv sau că voi muri. Mi-a fost depistată o tumoră intramedulară cervicală C6T1 și tetrapareză spastică. Se întâmpla acum 4 ani. Am fost operată și am fost paralizată complet, de la gât în jos. Am făcut kinetoterapie, am mers puțin, dar am regresat mult: de un an și ceva, nu am mai putut nici să merg, nici să mișc. Eram disperată. Când am venit la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, am venit pe targă, foarte panicată. Am văzut ce aparatură performantă au aici și am stabilit cu soțul meu să vin aici, căci este ultimul fir de care mă pot agăța. Ei bine, aici au început să-mi vadă cu adevărat problemele, și fizice, și emoționale, au văzut regresul pe care l-am înregistrat în ultimul an și ceva. Au început să mă plimbe, nu eram foarte stabilă pe un picior, dar ușor-ușor, a început să-și recapete mobilitatea și acel picior. Acum, toată lumea se minunează de mine, că am început să merg. Toată lumea mă încurajează. În felul acesta, în doar trei săptămâni de internare, am ajuns să fac niște lucruri la care nici nu visam că le voi mai putea face” – Mariana Timohi, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

Pacienta aflată în stare gravă, a urmat un program intensiv de recuperare medicală, cu mai multe ședințe în fiecare zi, de fizioterapie, kinetoterapie, masaj medical și consiliere psihologică.

În Spitalul ”Sfântul Sava”, noi lucrăm cu pacienții în mod intensiv, în mai multe ședințe zilnice. Nu suntem interesați să efectuăm o singură ședință pe zi, pentru ca pacientul să rămână cât mai mult timp internat, dependent de noi. Noi dorim ca pacienții să plece pe picioare, cât mai repede.

Efectuăm terapii 7 zile din 7, nu ne oprim la sfârșit de săptămână sau în timpul sărbătorilor legale. Știm că fiecare zi contează în recuperare. Pacienții noștri sunt motivați de către fiecare membru al personalului, sunt încurajați și susținuți să facă față efortului, spre binele lor. Îi tratăm ca și caând ar fi din familia noastră – acesta fiind dezideratul principal al Spitalului ”Sfântul Sava”: pacienții să se simtă bine din punct de vedere mental, ca să poată susține efortul fizic de recuperare medicală. În Spitalul ”Sfântul Sava”, noi facem și terapie pentru suflet, întotdeauna, cu suflet.

Recuperarea medicală rapidă presupune efort susținut, lucru la sală, timp de ore întregi. Avem cele mai performante echipamente și cea mai experimentată echipă în recuperare medicală, de aceea avem rezultate atât de bune, dovedite”, spune Alina Ion, manager al Spitalului de Recuperare Medicală, din Pantelimon, Ilfov.









În numai 6 ani de funcționare, Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, a depășit numărul de 5.000 de pacienți recuperați medicală, cei mai mulți fiind internați în stare gravă și cărora nu li se mai dădeau șanse de a mai merge vreodată.

În Spitalul ”Sfântul Sava”, se efectuează intensiv orice tip de recuperare medicală: recuperare ortopedică, recuperare neurologică, recuperare respiratorie sau recuperare după AVC (accidente vascular-cerebrale).

Pachetele de recuperare medicală sunt de 10 sau 14 zile, cu internare în saloane de 2 și 3 paturi. Sunt asigurate 3 mese pe zi, cu mâncare mereu proaspătă, preparată în bucătăria proprie.

Managementul Spitalul de Recuperare ”Afântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, a investit masiv în echipamente inovative, de ultimă generație, care se găsesc în premieră în țara noastră, iar echipa de terapeuți este deosebit de performantă, cu rezultate dovedite.

