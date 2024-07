Recuperare medicală intensivă după orice tip de intervenție chirurgicală, la Spitalul ”Sfântul Sava”

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” este unul dintre cele mai mari centre de specialitate din România, unde standardele de cazare și echipamentele medicale sunt comparabile și chiar superioare celor din străinătate.

În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” pachetele de recuperare medicală intensivă sunt în regim de internare, 7 zile din 7, inclusiv pe perioada weekendului și a sărbătorilor legale .

Recuperarea medicală este asigurată pentru orice tip de afecțiune – recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, recuperare neurologică, recuperare după AVC și după orice tip de intervenție chirurgicală.

”Am suferit un accident rutier în Olanda. Am stat internat acolo timp de o lună, după ce am fost operat. De acolo, am venit direct la Spitalul ”Sfântul Sava”, despre care am aflat de pe internet. Când am ajuns aici, aveam dureri mari și nu puteam merge corect. Am trei șuruburi în bazin. După doar o săptămână de recuperare medicală aici, a început evoluția. Sunt mult mai mobil, mai rapid în mișcări, dorm mai bine, mă pot mișca în pat fără dureri. Aș recomanda Spitalul ”Sfântul Sava” pentru că sunt condiții foarte bune aici, iar kinetoterapeuții sunt la superlativ. Am convingerea că oricine vine aici, se face bine” – Ștefan Vasile, tânăr pacient al Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” investește constant în echipamente medicale inovative. Multe dintre acestea sunt aduse în premieră pentru România.

”Achiziționăm permanent aparatură de ultimă generație. Acum avem 150 de echipamente inovative, majoritatea regăsindu-se doar în spitalul nostru, un centru medical de excelență. Avem probabil cea mai mare sală de fizioterapie din România și cel mai bine dotată sală de kinetoterapie.

Avem peste 180 de angajați, din care 50 de terapeuți specializați în kinetoterapie și fizioterapie. Pachetele noastre de tratament cu internare în saloane de 1, 2 și 3 paturi conțin câte 2 ședințe pe zi de fizioterapie și câte 2 ședințe pe zi de kinetoterapie, un regim intensiv de recuperare medicală, deoarece noi avem interesul ca pacienții noștri să se externeze cât mai repede recuperați, iar nu să rămână internați la noi timp cât mai îndelungat ”, explică Alina Ion, managerul Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

Date de contact ale Spitalului de Recuperare Medicală ”Sf. Sava”:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

Str. Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov