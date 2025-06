PSG, campioană în premieră în Champions League: A umilit-o pe Inter cu 5-0

PSG este, în premieră, noua campioană a Europei la fotbal, gruparea de pe Parc des Princes oferind o adevărată demonstrație de fotbal în finala de la Munchen cu Inter Milano, scor 5-0. Au marcat: Hakimi (12), Doue (20, 63), Kvaratskhelia (73) și Mayulu (86).

Au evoluat echipele:

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez 78) – Joao Neves (Zaire-Emery 84), Vitinha, Fabian Ruiz (Mayulu 84) – Kvaratskhelia (Goncalo Ramos 84), Dembele, Doue (Barcola 66). Antrenor: Luis Enrique

Inter: Sommer – Pavard (Yann Bisseck 53, Darmian 62), Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Hakan Calhanoglu (Asllani 70), Mkhytarian (Carlos Augusto 62), Dimarco (Zalewski 53) – Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Antrenor: Simone Inzaghi

Cartonaşe galbene: Doue 65 / Zalewski 56, Simone Inzaghi 58, Marcus Thurm 69, Acerbi 71.

În acest sezon, PSG a bifat o triplă istorică: titlul în Ligue 1 – Cupa Franţei – Liga Campionilor.

Este cea mai categorică victorie dintr-o finală a principalei competiţii intercluburi din Europa.

Confruntarea a fost arbitrată de Istvan Kovacs, iar românul a devenit primul arbitru care a condus finalele tuturor celor 3 competiţii de club europene: Europa Conference League 2022 (Roma – Feyenoord 1-0) / Europa League 2024 (Atalanta – Bayer Leverkusen 3-0) / Champions League (PSG – Inter 5-0).

#UCL: It was an emotional night for Brazilian center-back and team captain Marquinhos (34), who finally lifted the UEFA Champions League trophy after 12 years with PSG.

