Proiect de cercetare de 3 milioane de euro la Universitatea Tehnică din Cluj: Bio-cimentare pentru stabilizarea terenurilor

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a lansat un proiect de cercetare care vizează revoluționarea domeniului stabilizării pământului. Proiectul, numit BIGALPS, se bazează pe o tehnologie inovatoare de tratare a pământului, numită bio-cimentare. Această tehnică folosește activitatea unor microorganisme pentru a produce carbonat de calciu, care leagă particulele de pământ, creând un nou material cu rezistență sporită. Proiectul va implementa 3 proiecte pilot, dintre care două vor fi în Cluj și unul în Franța, anunță newsletterul Romanian ScienceDigest care citează EduManager.ro.

Proiectul, arată sursa citată, este finanțat de (EIC) European Innovation Council and SMEs Executive Agency prin programul HORIZON-EIC-2022-TRANSITION-01 și SERI (State Secretariat for Education, Research and Innovation, Elveția), este primul de acest tip câștigat în România.

Proiectul este coordonat de UTCN, în parteneriat cu două institute de cercetare de mare prestigiu din Elveția și Franța: EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Elveția) și INRAE – l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (Franța). Proiectul se va desfășura pe 3 ani și beneficiază de un buget de aproape 3 milioane de euro. Director de proiect este Iulia Prodan, Lector la Facultatea de Construcții, Departamentul Structuri, din cadrul UTCN.

„BIGALPS revoluționează domeniul stabilizării solului prin introducerea unei tehnologii inovatoare de tratare a pământului, o soluție complet prietenoasă cu mediul, cu capacitatea de a rezolva unele dintre cele mai critice probleme legate de stabilitatea pământului, cum ar fi alunecările de teren, eroziunea și terenul dificil de fundare pentru construcții. La baza proiectului se află tehnica de îmbunătățire a pământului cunoscută sub numele de bio-cimentare. Această tehnică se bazează pe activitatea metabolică a microorganismelor pentru a produce carbonat de calciu, care leagă particulele de pământ, creând un nou material cu rezistență sporită.

Obiectivul principal este maturizarea și validarea acestei tehnologii revoluționare în mediul real, în conformitate cu normele existente și standardele industriei. Astfel, vor fi implementate 3 proiecte pilot, câte unul pentru fiecare din cele trei probleme de stabilitate pe care proiectul le urmărește. Două dintre ele – cel pentru alunecări de teren și cel pentru terenul de fundare, vor fi implementate la Cluj iar cel de-al treilea, pentru eroziune, va fi implementat în Franța.”

Sursa: Edumanager.ro