Producătorii de baterii din China sunt afectaţi de supracapacitate, cererea slabă şi scăderea preţurilor

Producătorii de baterii din China se confruntă cu încă un an dificil, fiind afectaţi de supracapacitate, cererea slabă şi scăderea preţurilor, transmite agenția Bloomberg, preluată de Agerpres.

În timp ce principalii producători – Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) şi BYD Co – sunt responsabili pentru mai mult de jumătate din piaţă, rivalii mai mici se confruntă cu riscul închiderii fabricilor, amânării sau anulării construirii de noi facilităţi, ţinând cont de ratele de utilizare scăzute în lanţul se aprovizionare, se arată într-un raport publicat de BloombergNEF.

„Preţurile celulelor de baterii rămân scăzute în 2024, ceea ce va duce la părăsirea pieţei de către jucătorii mai puţin calificaţi. Această reechilibrare a cererii şi ofertei ar trebui să dureze mai mult de un an”, susţine analistul BNEF Jiayan Shi.

În timp ce discrepanţa dintre cerere şi ofertă a avut ca rezultat o concurenţă strânsă, ducând la scăderea costurilor, a afectat şi marjele de profit ale multor producători de baterii, în special micii producători.

Extinderea rapidă a pieţei sistemelor de stocare a energiei din China a dus la o cerere mai rezilientă comparativ cu sectorul vehiculelor electrice (EV). Procesul de certificare pentru sistemele de stocare a energiei este mai uşor comparativ cu EV, astfel încât producătorii mai puţin competitivi vor încerca să-şi asigure cota de piaţă pentru a supravieţui, se arată în raport.

Totuşi, proiectata creştere a sistemelor de stocare a energiei din China nu va fi suficientă pentru a compensa încetinirea mai amplă a sectorului EV în următorii trei-cinci ani. Peste 70% din producţia de baterii a Chinei în 2023 a mers către maşinile electrice şi mai puţin de 20% a fost folosită la stocarea energiei, conform BNEF.

Agenţia estimează că eforturile agresive ale autorităţilor de la Beijing de majorare a producţiei pentru a face faţă cererii de vehicule electrice vor avea ca rezultat o rată ridicată de supracapacitate anul acesta, multe proiecte din China putând fi amânate sau anulate, la fel ca şi în Europa şi SUA.

În 2025 rata de supracapacitate ar urma să atingă vârful şi să scadă apoi doar gradual, până a finalul deceniului, se arată în raport.