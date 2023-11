Președintele Israelului a prezentat un exemplar în arabă al „Mein Kampf”, despre care a spus că a fost găsit asupra unui terorist Hamas

Președintele Israelului, Itzhak Herzog, spune că o copie a cărții lui Hitler, Mein Kampf, a fost găsită pe corpul unui membru Hamas într-o bază pe care gruparea o folosea în nordul Gaza, relatează BBC.

El a spus că acest lucru arată că unii membri ai Hamas cercetau ideologia antisemită a lui Hitler.

Președintele a prezentatla BBC cartea lui Adolf Hitler, spunând că a fost găsită în camera unui copil folosită de un agent din Gaza, care a marcat și secțiunile în care îndemna la masacrarea evreilor, scrie și Times of Israel.

Herzog a ținut în mână un exemplar al cărții liderului nazist în timpul unui interviu video cu Laura Kuenssberg de la BBC și a spus că aceasta arată natura urii împotriva căreia Israelul luptă în campania sa de distrugere a Hamas, după atacul șocant al grupului terorist de luna trecută.

„Aceasta este cartea lui Adolf Hitler, Mein Kampf, tradusă în arabă”, a declarat el. „Aceasta este cartea care a dus la Holocaust și cartea care a dus la cel de-al Doilea Război Mondial”.

Herzog a declarat că această carte a fost găsită cu câteva zile mai devreme pe corpul unui pistolar Hamas în dormitorul unui copil, „care a devenit o bază folosită pentru activități teroriste de către organizația teroristă Hamas”.

„Teroristul a scris notițe, a marcat secțiunile și a studiat din nou și din nou ideologia lui Adolf Hitler de a-i urî pe evrei, de a-i ucide pe evrei, de a-i arde și de a-i măcelări pe evrei oriunde s-ar afla”, a spus el. „Acesta este adevăratul război cu care ne confruntăm”.

Întrebat dacă răspunsul Israelului la atacul Hamas din 7 octombrie a devenit disproporționat, Herzog a spus că „în primul rând ne apărăm”, relatează BBC.

El a spus că Israelul își desfășoară operațiunile din Gaza „în conformitate cu normele dreptului umanitar internațional” și că a avertizat civilii în legătură cu țintele atacurilor în avans.

El a recunoscut că au existat morți în rândul civililor din Gaza, dar a dat vina pe Hamas pentru multe dintre tragediile de acolo.

In an interview with the @BBC: President Herzog reveals Arabic copy of Hitler’s “Mein Kampf” found in a children’s bedroom used as terror base in northern #Gaza

Is this part of the sanctioned @UNRWA curriculum?@antonioguterres @UN @UNWatch

Full press release:

President… pic.twitter.com/LtWbTqvRKs

— Aaron Poris (@a_poris) November 12, 2023