Potenţialul nou prim-ministru al Groenlandei respinge încercările lui Trump de preluare a teritoriului: „Nu vrem să fim americani. Nu vrem să fim danezi. Vrem să fim groenlandezi” / Şi actualul prim-ministru a reacţionat

Prtenţialul nou prim-ministru al Groenlandei a respins încercarea lui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei, afirmând că groenlandezii trebuie să aibă dreptul de a-şi decide propriul viitor, pe măsură ce se îndreaptă spre independenţa faţă de Danemarca, relatează The Guradian, transmite News.ro.

Jens-Frederik Nielsen, al cărui partid de centru-dreapta, Democraţii, a obţinut o victorie surpriză în alegerile legislative din această săptămână şi trebuie acum să formeze un guvern de coaliţie, a respins joi afirmaţiile repetate ale lui Trump conform cărora SUA va anexa insula.



„Nu vrem să fim americani. Nu, nu vrem să fim danezi. Vrem să fim groenlandezi şi ne dorim propria independenţă în viitor”, a declarat Nielsen, în vârstă de 33 de ani, pentru Sky News. „Şi vrem să ne construim propria ţară singuri”, a adăugat el.



Prim-ministrul în exerciţiu al Groenlandei, Múte Egede, a anunţat că va convoca o întâlnire a liderilor partidelor pentru a respinge în mod comun ameninţările lui Trump, avertizând: „Destul e destul”.



„De data aceasta trebuie să ne întărim respingerea faţă de Trump. Oamenii nu pot continua să ne trateze cu lipsă de respect”, a scris Egede pe Facebook.



Egede continuă să conducă Groenlanda până la formarea unui nou guvern.



„Preşedintele american a evocat din nou ideea de a ne anexa. Absolut nu pot accepta acest lucru”, a scris el.



„Respect rezultatul alegerilor, dar consider că am o obligaţie în calitate de lider interimar al guvernului: prin urmare, am cerut administraţiei să convoace cât mai curând posibil liderii partidelor”, a anunţat premierul.



Comentariile sale au venit după ce Trump şi-a reiterat joi intenţia de a prelua controlul asupra insulei.



În timpul unei întâlniri la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a afirmat că alegerile din Groenlanda au fost „foarte bune pentru noi” şi a adăugat: „Persoana care a avut cel mai bun rezultat este, din punctul nostru de vedere, o persoană foarte bună”.



Întrebat dacă crede că SUA vor anexa Groenlanda, Trump a răspuns: „Cred că se va întâmpla.”



Trump a susţinut că „Danemarca este foarte departe” de Groenlanda şi a pus la îndoială dacă această ţară mai are dreptul de a revendica cea mai mare insulă din lume.



„O barcă a ajuns acolo acum 200 de ani sau ceva de genul. Şi ei spun că au drepturi asupra insulei”, a declarat Trump. „Nu ştiu dacă este adevărat. De fapt, nu cred că este.”



Trump a afirmat că un control american asupra Groenlandei ar putea fi important din motive de securitate naţională şi chiar a sugerat că NATO ar trebui să fie implicată, însă Rutte a evitat să comenteze.