Postările pe reţelele de socializare pot afecta serios şansele la Oscar ale favoriţilor

Speranţele Netflix pentru a câştiga un premiu Oscar la categoria cel mai bun film par să se fi spulberat deja, după ce o serie de postări vechi pe reţelele de socializare ale actriţei din rolul principal au apărut în presă, stârnind controverse, transmite vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Filmul „Emilia Perez”, care propune un melanj original între un film musical şi un thriller cu gangsteri, părea să aibă şanse mari să aducă un prim premiu Oscar pentru compania Netflix, după ce a cucerit premiul juriului la Festivlul de Film de la Cannes şi a adunat nu mai puţin de 13 nominalizări la Oscar.

Însă şansele de a câştiga Oscarul regină al galei par a fi diminuate serios de scandalul izbucnit după ce un jurnalist a descoperit şi a tradus postări în limba spaniolă făcute în perioada 2016 – 2020 de actriţa spaniolă Karla Sofia Gascon, în care islamul era descris drept „un focar de infecţie pentru omenire”, iar George Floyd era descris drept „un escroc dependent de droguri”. Social media, din nou, a amplificat aceste „descoperiri arheologice” făcute pe reţelele de socializare până la proporţii globale.

Karla Sofia Gascon şi-a cerut scuze în mod public, dar degeaba, distrugerile au fost deja făcute.

„Acesta este anul în care cineva şi-a dat practic foc şi şi-a tras şi filmul în flăcări”, a declarat veteranul director de marketing Terry Press, care a lucrat la campanii de Oscar pentru regizorii Steven Spielberg, Ron Howard şi pentru alte celebrităţi de la Hollywood.

Karla Sofia Gascon a dispărut brusc din circuitul premiilor premergătoare Oscarurilor de la Hollywood, dar a declarat că va participa la ceremonia Oscar de duminică. Netflix nu a răspuns încă solicitărilor de a comenta acest subiect.

Controversele nu au ocolit însă nici alte producţii nominalizate la categoria cel mai bun film, aminteşte Michael Schulman, autorul cărţii „Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat and Tears”.

Regizorul Brady Corbet a apărat decizia de a folosi inteligenţa artificială (AI) în pelicula „The Brutalist” pentru a perfecţiona replicile pe care actorii Adrien Brody şi Felicity Jones au trebuit să le rostească în limba ungară în film.

Brazilianca Fernanda Torres, nominalizată la categoria cea mai bună actriţă pentru portretul unei femei aflată în căutarea soţului ei dispărut în producţia „Im Still Here”, şi-a cerut scuze pentru că a apărut cu faţa vopsită în negru într-un sketch de televiziune din urmă cu câteva decenii.

„Am scris un editorial pentru The New Yorker în care compar această situaţie cu ‘Conclave’ pentru că îmi aminteşte de acest film în care fiecare candidat la Sfântul Scaun are un schelet în dulap”, a declarat Schulman.

Însă nu întotdeauna astfel de controverse distrug şansele la Oscar ale filmelor. Regizorul Peter Farrelly, realizatorul „Green Book”, şi-a cerut scuze spunând că a fost „un idiot” după ce publicaţia The Cut a publicat informaţia că şi-a expus părţile intime în faţa actriţei Cameron Diaz, cu care a filmat comedia „There’s Something About Mary”, încercând să facă o glumă, conform propriilor declaraţii. Filmul „Green Book” a câştigat totuşi Oscarul pentru cel mai bun film în 2019, în ciuda acestor dezvăluiri.

Alteori campaniile pentru Oscar sunt alimentate de un adversar, aşa cum a fost când Harvey Weinstein încerca să-i convingă pe jurnalişti că filmul lui Steven Spielberg, „Saving Private Ryan”, cu mult lăudata sa recreere a invaziei aliate din Normandia, ar fi doar o producţie modestă. „Nu credeţi că singura parte cu adevărat bună din film este în primele 25 de minute, scenele cu Ziua Z, iar restul e doar un film obişnuit de război?”, le şoptea Weinstein jurnaliştilor, conform lui Schulman, care a documentat această campanie în cartea sa.

Weinstein, deţinătorul companiei de producţie Miramax al cărui film „Shakespeare in Love” a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film în acel an, a dezminţit că ar fi criticat filmul lui Spielberg. „Nu m-aş fi coborât niciodată la nivelul asta”, declara el pentru New York Magazine în 1999.

La fel ca şi în politică, viaţa personală poate fi dificil de separat de cea profesională. Filmul din 2016 „The Birth of a Nation”, o poveste despre revolta unor sclavi ce a fost scrisă şi regizată de Nate Parker, care a interpretat şi rolul principal, a fost afectat de dezvăluirile că Parker a fost acuzat şi apoi achitat că ar fi violat o colegă în timp ce studia la Penn State (Universitatea din Pennsylvania). O informaţie publicată în The Variety în acel an prezenta modul în care acuzatoarea lui Parker s-a sinucis în 2012, la vârsta de 30 de ani, stârnind reacţii negative la premii dar şi în ceea ce priveşte încasările filmului.

„Totul s-a terminat într-o secundă”, declara unul dintre producătorii filmului ce era considerat printre favoriţii la categoria cel mai bun film la Oscar.