Polineuropatia se tratează cu succes în Spitalul de Recuperare Medicală Sfântul Sava

Polineuropatia se manifestă prin amorțeli, senzație de arsură și furnicături, resimțite, mai întâi, în tălpi, apoi și în palme, care evoluează cu dificultăți în mobilitatea degetelor picioarelor și a tălpii. În timp, apar atrofii musculare locale și imposibilitatea de a mai mișca tălpile și palmele, se pierd reflexele tendoanelor, primul afectat fiind tendonul lui Ahile.

Apar tulburări ale mersului și ale poziționării în picioare, precum și ale echilibrului.

Polineuropatia este o boală care afectează mai mulți nervi periferici de la nivelul membrelor, de obicei cu caracter simetric.

Indiferent de cauză, terapia polineuropatiei are drept scop să controleze durerea, care alterează calitatea vieții. Pe lângă tratamentul medicamentos, în funcție de cauza ce determină boala, polineuropatia necesită recuperare medicală pentru durate lungi de timp.

La Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, doamna Costache a reușit să simtă o îmbunătățire vizibilă a mobilității genunchiului ”înțepenit” de polineuropatie, în numai câteva zile de kinetoterapie.

”Am un istoric medical lung și încărcat de investigații și recuperare medicală. La mine, boala a început cu o slăbiciune în piciorul drept, apoi a evoluat și la celălalt. Diagnosticul este o boală genetică. Am fost prin multe spitale, dar nu am avut rezultate. Genunchiul stâng îmi era blocat, nu mă mai puteam ridica. Copiii mei au căutat pe internet un spital care să aibă rezultate, să facă recuperare medicală mai intensă și au insistat să vin la Spitalul ”Sfântul Sava”. Sunt impresionată de condițiile bune de aici, de modul în care se face recuperare. Deja din a treia zi de internare, am reușit să deblochez piciorul stâng. Terapeuții Spitalului ”Sfântul Sava” sunt foarte buni, foarte receptivi și comunicativi”, spune doamna Costache, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din pantelimon, Ilfov.

Acest centru medical de performanță în recuperare medicală este dotat cu echipamente inovative, de ultimă generație, deservite de cea mai mare echipă de kinetoterapeuți, fizioterapeuți și medici, specializați în recuperarea pacienților cu afecțiuni grave și foarte grave.

Recuperarea medicală se face în regim de internare, în sesiuni începând de la 10 zile, cu mai multe tipuri de terapie zilnice incluse. Saloanele au 2 sau 3 paturi. Sunt incluse 3 mese pe zi, cu mâncare proaspătă, pregătită în bucătăria proprie.

În numai 5 ani de funcționare, Spitalul ”Sfântul Sava” a depășit 5.000 de pacienți recuperați medical, indiferent de diagnosticul ce necesită o astfel de terapie.

