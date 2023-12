Pilonul II – de ce este un mod sigur de a economisi și investi (P)

Pilonul II de pensii este unul dintre cele mai sigure moduri de a economisi și investi pentru pensie, deoarece este puternic reglementat și îndeaproape supravegheat de către autoritățile din România.

Administratorii de pensii private sunt entitățile responsabile de gestionarea fondurilor de pensii Pilon II. Ei sunt supravegheați și reglementați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a asigura transparența și securitatea investițiilor. În România, există în prezent șapte administratori de pensii private Pilon II.

Administratorii de fonduri de pensii private și fondurile de pensii private sunt entități organizate complet separat și activele fiecăruia sunt gestionate separat. Pe de o parte, activele fondurilor de pensii sunt formate din contribuțiile propriu-zise ale participanților la Pilonul II și din sumele obținute în plus prin investirea acestor bani. Aceste sume se păstrează de către băncile depozitare, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României (BNR). Pe de altă parte, activele administratorilor sunt formate din comisioanele pe care le încasează aceștia din fondurile de pensii. Comisioanele pe care le încasează sunt strict limitate prin lege.

În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii administrate privat este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România pentru 4 trimestre consecutive, ASF poate retrage autorizația de administrare a unui fond.

Cele două aspecte de mai sus fac ca administratorii de fonduri de pensii să fie interesați să îți înmulțească banii eficient. Pe de parte, ei trebuie să producă suficienți bani cât să concureze cu ceilalți administratori de fonduri. Pe de altă parte, cu cât produc mai mulți bani pentru tine, cu atât primesc un comision de administrare mai mare. Astfel, beneficiul este reciproc, atât pentru participanți, cât și pentru administratori.

În plus, prin separarea completă a banilor, pensiile aflate în fondurile pensii private Pilonul II sunt în siguranță. În cazul în care administratorul are probleme financiare, el nu se poate atinge de banii din pensii pentru a-și acoperi pierderi sau datorii. Fondurile de pensii private nu pot declara faliment. Administratorii pot da faliment, însă, chiar și în această situație, intervine o procedură numită „administrare specială”. Iar atunci fondul de pensii pe care îl administrau este transferat către alți administratori, cu rezultate bune. Aceste reglementări constituie un avantaj față de alte piețe financiare precum cea bancară, de asigurări sau de investiții întrucât elimină riscurile de a-ți pierde banii.

Mai mult, pensia privată Pilonul II este 100% garantată prin lege. Mai precis, atunci când ai ieșit la pensie, administratorul trebuie să îți plătească înapoi cel puțin cât ai virat în perioada activă (pe lângă banii în plus obținuți prin investirea banilor tăi), scăzând însă comisioanele de administrare și eventualele comisioane de transfer (în cazul în care te-ai transferat la alt administrator mai devreme de 2 ani de la aderarea la precedentul administrator). Chiar și în cazul în care un participant decedează, banii din pensia privată nu se pierd. Ei sunt transferați către moștenitorii direcți, în conturile acestora de pensie privată.

Transparența este încă un plus al pensiilor private Pilonul II. Asta pentru că legea obligă administratorii de pensii să-și informeze contribuabilii anual, în scris, gratuit, la ultima adresă comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unități de fond și valoarea acestora. De asemenea, au și obligația de a informa la cerere orice participant. În plus, administratorii pun la dispoziție site-uri unde poți să îți verifici oricând contribuția. Am scris deja aici cum să faci acest lucru. Așadar, poți afla oricând ce se întâmplă cu banii tăi.

Fondurile de pensii private sunt supravegheate și reglementate atent de către autoritățile din România.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care are rolul de a reglementa și superviza întregul sector al pensiilor private. Autoritatea stabilește regulile și asigură conformitatea cu standardele internaționale.

Fondul de pensii administrate privat poate funcţiona numai după autorizarea de către ASF.

Siguranța investițiilor este unul dintre cele mai mari atuuri ale Pilonului II de pensii. Asta pentru că administratorii sunt obligați prin lege să investească banii în cea mai mare parte în active sigure. De exemplu, ei pot să investească până la 70% din activele fondurilor de pensii în titluri de stat, adică în instrumente de investiție emise de statul român. Administratorii fondurilor de pensii administrate privat nu pot investi în anumite clase de active peste limitele impuse de lege.

În plus, administratorii sunt obligați să raporteze anual, trimestrial, lunar sau chiar săptămânal anumite informații privind investițiile pe care le realizează cu banii din pensii. Anual, fondurile de pensii private sunt verificate financiar de către un auditor, iar orice operațiune cu activele fondului necesită aprobarea depozitarului. Raportul actuarial, realizat independent, evaluează dacă există garanții suficiente pentru acoperirea obligațiilor asumate de administrator față de participanții la fondurile de pensii private.

Și persoanele care conduc administratorii de fonduri de pensii trebuie să aibă calificări specifice și trebuie să respecte anumite cerințe și prevederi pentru a fi autorizate.

În final, mai trebuie menționat că pe site-urile companiilor de administrare a fondurilor de pensii private sunt actualizate constant informaţii generale privind evoluţia volumului de active în administrare, valoarea unitară a activelor nete şi, implicit, randamentul investiţional obținut.

În concluzie, legislația care reglementează funcționarea fondurilor de pensii private este extrem de complexă și face ca sistemul să fie unul dintre cele mai sigure.