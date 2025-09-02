Peste 200 de lideri internaționali – inclusiv fosta Primă Doamnă Michelle Obama – vor urca pe scena Impact Bucharest, pentru a contura agenda Europei de Sud-Est (parteneriat)

De la cele mai importante inovații în banking, finanțe și marketing, până la marile provocări economice, sociale și de mediu cu care se confruntă astăzi Europa de Sud-Est, agenda Impact Bucharest le cuprinde pe toate. Ea este structurată în opt secțiuni tematice, fiecare aducând pe scenă lideri internaționali de opinie în domeniile lor – în prim-plan cu Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, care va face prima sa vizită la București.

De ce sunt conferințele Impact atât de speciale? De ani de zile adresăm această întrebare participanților, iar răspunsul este mereu același: AGENDA diversă și cuprinzătoare.

Ești interesat de viitorul Europei de Sud-Est din perspectivă economică sau geopolitică? Îl vei găsi aici. Vrei să afli ultimele inovații în finanțe și marketing? Acesta este locul potrivit. Cauți cele mai noi tendințe în leadership și management? Nu poți să ratezi Impact Bucharest!

Și ce – sau, mai bine spus, cine – face ca această agendă să fie atât de valoroasă? Răspunsul este simplu: lista impresionantă de personalități care vor urca pe scena Impact Bucharest.

Pe 17-18 septembrie, cei mai importanți lideri din business, startup-uri, politică, media și multe alte domenii se vor întâlni în capitala României pentru a discuta strategii care vor defini poziția Europei de Sud-Est pe scena globală în anii următori.

Speakeri pe agenda Impact Bucharest

Peste 200 de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori vor urca pe scena Impact Bucharest. Iată câteva dintre momentele de vârf.

Prima zi a conferinței va începe cu Paul Georgescu, înotător în ape deschise și sportiv de anduranță recunoscut la nivel mondial, deținător al recordului Guinness pentru cel mai lung înot în apă înghețată și primul român care a finalizat Ice Mile.

Va urma pe scenă Edi Rama, Prim-ministrul Albaniei, lider vizionar și artist contemporan recunoscut internațional, care va susține un Fireside Chat cu Grégoire Roos de la BMW Foundation Herbert Quandt.

Sesiunea plenară din prima zi se va încheia cu o prezentare susținută de Erin Meyer – profesor la INSEAD, expert de renume mondial în cultură organizațională și coautoare, alături de Reed Hastings, CEO Netflix, a bestsellerului No Rules Rules. Ea va fi în dialog cu Ömer Tetik (Banca Transilvania) și Cosmin Vladimirescu (Mastercard).

În ziua a doua, publicul îl va putea asculta pe Daniel Dines – antreprenor miliardar, supranumit de Forbes „Boss of the Bots”, co-fondator și CEO al companiei UiPath, lider mondial în software de automatizare și inteligență artificială.

Iar la finalul acestei ediții de Impact Bucharest am lăsat cel mai așteptat moment: o conversație între Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a SUA, autoare de bestselleruri și susținătoare globală a educației și oportunităților, aflată la prima sa vizită la București, și Beatrice Cornacchia de la Mastercard.

Programul complet este disponibil AICI.

Temele de pe agenda Impact Bucharest

Două zile de sesiuni live, desfășurate pe scene interactive.

Agenda este structurată în 8 secțiuni tematice, dedicate celor mai mari oportunități și provocări actuale din economie și societate: Cybersecurity, Green Economy, Digital Future, Startups, Global Economy & Banking, Financial Tech & Digital Commerce, Leadership, Marketing & Digital Consumers, și multe altele.

Networking la Impact Bucharest

Primul pas pentru a avea Impact? Conexiunile potrivite.

De aceea am creat o aplicație digitală de networking, care facilitează conectarea între cei peste 1500 de participanți, dar și un spațiu și o agendă care includ numeroase oportunități de întâlniri, formale și informale – inclusiv petrecerea de networking din seara de 17 septembrie.

Ultimele bilete disponibile

Cu puțin peste două săptămâni rămase până la eveniment, biletele disponibile pe site-ul Impact Bucharest sunt aproape epuizate. Rezervă-ți locul acum.