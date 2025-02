Perechea Simona Halep / Ana Bogdan, eliminată în turul întâi la Transylvania Open

Perechea formată din Simona Halep și Ana Bogdan a fost învinsă în runda inaugurală de la Transylvania Open 2025, turneu de categorie WTA 250 care se dispută în BTArena din Cluj-Napoca.

Beneficiare ale unui wild card pentru a putea juca pe tabloul principal de dublu de la Transylvania Open, Halep și Bogdan le-au făcut față adversarelor doar în primul set, unul decis în tiebreak.

Perechea Emily Appleton / Qianhui Tang a avut câștig de cauză în două seturi, scor 7-6(5), 6-1. Partida a durat o oră și 21 de minute.

Pentru prezența pe tabloul principal, Simona și Ana vor primi un cec la comun în valoare de 1.960 de dolari şi câte un punct WTA în ierarhia de dublu.

Simona Halep playing a professional tennis match for the first time in 2025.

Doubles first round in Cluj alongside Ana Bogdan.

They didn’t put this on centre court but the second one in Cluj is still big and it’s a great atmosphere! pic.twitter.com/viJAn1GgdV

— José Morgado (@josemorgado) February 3, 2025