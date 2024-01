Patru obiective simple începând cu Anul Nou care aduc beneficii sănătății în fiecare zi mai mult decât crezi

Să îți setezi obiective de Anul Nou este ușor. Să le respecți este greu. Adesea, ne stabilim obiective pentru a face schimbări radicale, în mai multe etape, care sunt bine intenționate, dar nerealiste, relatează CNN.

„Într-un an, mi-am propus să pregătesc mesele familiei noastre pentru săptămână în fiecare duminică. Am cumpărat recipiente pentru a depozita fiecare masă, am creat un meniu și o listă de cumpărături, am mers la cumpărături și apoi am venit acasă cu toată mâncarea, doar pentru a-mi da seama că eram complet nemotivată să renunț la după-amiaza mea de duminică pentru a găti mesele pentru o săptămână deodată. În schimb, am decis să pregătesc fiecare masă în funcție de nevoi, așa cum am făcut întotdeauna.

La fel ca în cazul multor alte experiențe, obiectivul meu nobil a eșuat înainte de a începe”, scrie Dana Santas pentru CNN.

Este nevoie de autocontrol și de disciplină pentru a face și a menține schimbările în obiceiurile și rutina existentă. Atunci când obiectivul tău implică mai mulți pași, un angajament semnificativ de timp sau orice altceva care nu oferă un fel de satisfacție imediată, este și mai greu de respectat.

Pentru a vă ajuta, vă împărtășim patru obiective simple pentru sănătate care necesită un efort zilnic limitat, oferind în același timp beneficii de sănătate de mare anvergură – precum și o anumită formă de satisfacție imediată.

Aceste obiective cer în continuare consecvență zilnică, dar necesită doar un efort într-o singură etapă, cu un angajament minim de timp. Luați în considerare adăugarea uneia sau a mai multora dintre ele la obiceiurile dumneavoastră sănătoase din 2024.

Folosiți zilnic ața dentară

Un studiu arată că doar o treime dintre americani folosesc zilnic ața dentară. Prea mulți oameni folosesc ața dentară doar atunci când mănâncă popcorn sau când simt că li se blochează mâncare între dinți, potrivit medicului dentist Dr. Victoria Spindel Rubin. „În realitate, mâncarea este mereu prinsă între dinți. … Dacă nu folosiți ața dentară, ratați curățarea a 40% din fiecare dinte”, a spus Spindel Rubin.

Pe lângă lupta împotriva bolilor gingivale, Spindel Rubin a subliniat că folosirea aței dentare este legată de o mai bună sănătate a inimii și de un mai bun control al diabetului. Dar nu culegeți beneficiile decât cu o tehnică potrivită.

Spindel Rubin a spus că tehnica corectă de folosire a aței dentare presupune „înfășurarea aței dentare în jurul dintelui și urcarea și coborârea de câteva ori pentru a îndepărta resturile alimentare”.

Nu lăsați ca puțin sânge să vă oprească din folosirea aței dentare. Este normal ca gingiile să sângereze când începeți, dar se va diminua pe măsură ce veți continua să folosiți ața dentară în mod regulat, potrivit lui Spindel Rubin. „Dacă sângerarea nu se oprește … mergeți la medicul dentist pentru a fi evaluat pentru boala parodontală”, a adăugat ea.

Procesul poate părea complicat, dar folosirea aței dentare durează doar câteva minute în plus înainte de culcare. Pentru cei care se spală pe dinți în fiecare seară, dar au tendința de a sări peste folosirea aței dentare după aceea, Spindel Rubin a sugerat folosirea aței dentare înainte de periaj. Este o tehnică de stivuire a obiceiurilor – efectuarea noii activități chiar înainte de obiceiul înrădăcinat le asociază într-un mod care face ca menținerea noului obicei să fie mai ușoară.

Unde este satisfacția imediată pe care am menționat-o? După ce ați folosit ața dentară cu o tehnică adecvată, glisați limba de-a lungul dinților și observați cât de mult mai curați se simt aceștia în comparație cu periajul singur. Asta e ceva pentru care să zâmbești!

Stai în picioare și mișcă-ți corpul o dată pe oră

Aveți un job sedentar care vă duce la statul jos în cea mai mare parte a zilei? Cantitățile mari de timp petrecut în poziție șezândă sunt asociate cu riscuri crescute de cancer, boli cardiovasculare și mortalitate din toate cauzele.

Vestea bună este că un mic efort de a întrerupe statul prelungit în șezut cu scurte reprize de stat în picioare și de mișcare poate face o mare diferență în ceea ce privește sănătatea dumneavoastră generală. Statul în picioare și mișcarea în fiecare oră, timp de numai cinci minute, este eficient, potrivit unui studiu al Universității Columbia publicat în ianuarie, care a investigat cea mai mică cantitate de activitate necesară pentru a contracara implicațiile negative pentru sănătate ale șederii excesive. Chiar și un minut de mers pe jos la fiecare oră îmbunătățește sănătatea, după cum a demonstrat scăderea tensiunii arteriale la participanții la studiu.

Pentru a vă fi mai ușor să rămâneți consecvent cu obiectivul de a vă ridica din oră în oră, setați o alarmă pe telefon sau pe alte dispozitive.

În ceea ce privește satisfacția imediată, vă veți simți mai bine din punct de vedere mental și fizic atunci când vă ridicați și vă întindeți după o ședere prelungită, iar adăugarea doar a unui pic de activitate cardiovasculară vă poate ridica starea de spirit.

Exprimă-ți recunoștința zilnic

Este nevoie de puțin de efort pentru a găsi motive să fii recunoscător. Iar exprimarea zilnică a recunoștinței duce la multe beneficii pentru sănătate și bunăstare, inclusiv la creșterea fericirii și la scăderea nivelului de stres. Mai multe studii efectuate în timpul apogeului pandemiei de COVID-19 au arătat că practicarea recunoștinței avea capacitatea de a reduce stresul și de a îmbunătăți starea de spirit. Practicile de recunoștință pot, de asemenea, să diminueze depresia și să crească stima de sine.

Așadar, cum se procedează pentru a practica zilnic recunoștința? Poate fi la fel de simplu ca și cum ați face un punct de vedere pentru a mulțumi tuturor celor pe care îi întâlniți și care vă oferă timpul și energia lor. Pentru mai multă consecvență și rutină, puteți ține un jurnal de recunoștință și să scrieți în el în fiecare seară trei lucruri pentru care ați fost recunoscător în ziua respectivă.

Recunoașterea faptului că ai motive pentru care să fii recunoscător este imediat gratificantă în sine.

Îmbrățișează-ți animalul de companie mai mult

Dacă sunteți proprietarul unui animal de companie, cunoașteți efectele pozitive pentru sănătate pe care le oferă prin compania și sprijinul emoțional. Câinii, în special, pot promova, de asemenea, un stil de viață activ, iar unii chiar detectează crizele de epilepsie iminente și prezența cancerului la companionii lor umani.

Dincolo de simpla prezență a animalului de companie în gospodăria dumneavoastră, petrecerea timpului interacționând fizic cu acesta poate reduce stresul și anxietatea. În timp ce vă mângâiați animalul de companie, ați observat vreodată un sentiment imediat de calm și mulțumire care vă cuprinde pe amândoi?

Într-un mic studiu efectuat pe 242 de studenți, cercetătorii au constatat că studenții au prezentat un impact pozitiv mai mare asupra nivelului de stres, fericire și bunăstare atunci când au atins câinii, comparativ cu atunci când doar i-au observat, iar rezultatele pozitive asupra sănătății mentale au crescut odată cu durata. Știința o confirmă: Ar trebui să vă mângâiați câinele mai des.

Cu excepția alergiilor sau a altor probleme, dacă nu aveți un animal de companie, poate că acum este momentul să vă gândiți la unul. Adăposturile sunt pline de câini și pisici dornici să vă copleșească cu beneficii pentru sănătate. Acestea fiind spuse, adăugarea unui animal de companie în gospodăria dvs. este o responsabilitate majoră, pe termen lung, emoțională, fizică și financiară – nu un simplu obiectiv de Anul Nou.