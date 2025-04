Paris Hilton va ajunge la Craiova / Va mixa la un festival de muzică / Moștenitoarea Hilton a mai fost anunțată și în 2022 și 2023

Moștenitoarea imperiului financiar constituit din hotelurile Hilton, Paris Hilton, este anunțată ca participantă la un festival de muzică ce se va desfășura la Craiova, în perioada 26-29 iunie, anunță Gazeta de Sud.

Paris Hilton trebuia să ajungă la festival și la edițiile din 2022 și 2023, însă nu a mai ajuns.

Ea ar urma să participe la festivalul IntenCity.

Organizat de Opera Română Craiova, festivalul își propune să prezinte un mix de stiluri muzicale, show-uri și momente interactive pe cele două scene de la Stadionul Ion Oblemenco și Sala Polivalentă.

G-Eazy, Tyga, J Balvin, Foster the People și DJ-ul australian Cyril, dar și mulți alți artiști care vor urca pe mainstage.

Trupa indie-pop, Foster the People, a făcut senzație cu hitul „Pumped Up Kicks”. DJ-ul Cyril este autorul remix-urilor virale „Stumblin’ In” și „The Sound of Silence”.

Cu un mix de stiluri, ritmuri și show-uri de zile mari, pe scena de la Sala Polivalentă vor urca și: Bad and Boujee, CTC, El Nino, Guess Who, Ian, NANE, Rareș, RAVA, Șatra B.E.N.Z., YNY Sebi.