Paralizat în urma unui accident rutier, un fotbalist se recuperează medical spectaculos la Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon, Ilfov (P)

O roată s-a desprins, în timpul mersului, și mașina s-a rostogolit de mai multe ori. Ionuț era fotbalist și avea meci în ziua accidentului.

A fost într-o stare foarte gravă, cu coloana fracturată și centrul vorbirii afectat. Nu mai putea mișca mâinile și nu-și mai simțea picioarele.

”Nu puteam să vorbesc decât foarte puțin și dacă stăteam pe o parte. Soția m-a adus la Spitalul Sfântul Sava, pentru recuperare medicală. Trei săptămâni, după operație, am stat numai în pat, pentru că nu aveam voie să mă mișc. Făceam exercițiile de recuperare în pat. Apoi, am trecut la echipamentele din sala de kinetoterapie”, spune Ionuț, care și-a reluat deja vorbirea.

Printr-un program intensiv de recuperare medicală, cu mai multe ședințe zilnice de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic și logopedie, evoluția pacientului este spectaculoasă, în timp scurt.

”Aici am început să-mi simt picioarele datorită kinetoterapeuților, care mă atingeau mai dur decât o făceau medicii. Acum am început să merg și îmi mișc mai bine mâinile. Spitalul Sfântul Sava este foarte plăcut, este aici o atmosferă care mă face să mă simt ca acasă. Uneori, mai am momente în care pic psihic, dar îmi revin”, povestește, zâmbind, Ionuț. Soția lui îl vizitează zilnic și îl susține moral, îl încurajează și îi povestește ce face fetița lor, în vârstă de 4 ani. Își fac planuri pentru viitor.

Spitalul de Recuperare Medicală Sfântul Sava din Pantelimon, Ilfov, un spital 100% privat, a investit sume mari în echipamente medicale de ultimă generație, multe dintre ele fiind unicat sau aduse în premieră în țara noastră. Printre acestea, se numără și echipamentul Thera Trainer, folosit la recuperarea medicală a lui Ionuț. Este un echipament inovativ, inteligent, folosit la mobilizarea pasivă a pacienților, adică atunci când aceștia încă nu au permisiunea de a se ridica din pat, la scurt timp după intervențiile chirurgicale.

Thera Trainer este necesar pentru a scurta timpul necesar recuperării pacienților operați, folosind ”timpii morți” de pe durata imobilizării la pat, prin mișcări care nu presupun niciun efort din partea pacientului, dar care mobilizează articulațiile și musculatura, atât de necesare în recuperare.

Spitalul Sfântul Sava contabilizează, în cei 5 ani de existență, peste 5000 de pacienți recuperați medical cu succes. Aceștia au avut afecțiuni majore de mobilitate, fie în urma unor accidente, afecțiuni neurologice, vascular cerebrale, fie după intervenții chirurgicale dificile ca urmare a unor fracturi grave.

Recuperarea medicală se face doar în regim de internare în spital, în saloane cu 2 sau 3 paturi. Masa este asigurată de bucătăria proprie, iar condițiile de cazare și tratament sunt la nivelul marilor spitale din străinătate.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/