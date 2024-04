Ofertă specială pentru recuperare medicală, kinetoterapie și fizioterapie, cu internare, la spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, oferă pachete de recuperare medicală intensivă, cu câte 2 ședințe de fizioterapie și 2 ședințe de kinetoterapie pe zi, în regim de internare. Oferta este valabilă până pe 31 mai.

Recuperarea medicală intensivă este asigurată 7 zile din 7, inclusiv pe perioada weekendului și a sărbătorilor legale.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, a investit masiv în echipamente de ultimă generație în recuperarea medicală, unele dintre acestea fiind aduse în premieră în România. Spitalul are o echipă numeroasă și experimentată de peste 40 de kinetoterapeuți, fizioterapeuți și maseuri, ce se ocupă de maximum 118 pacienți, câți pot fi internați simultan în spital.

Pacienții sunt internați în saloane cu 2 sau 3 paturi, au asigurate 3 mese pe zi, cu mâncare proaspătă, pregătită zilnic în bucătăria proprie. Meniurile sunt pregătite de bucătari cu pregătire specială în domeniu, sunt complexe și diversificate, cu o prezentare similară restaurantelor.

”Spitalul ”Sfântul Sava” funcționează pe principiul regimului intensiv, astfel încât pacienții să beneficieze de terapii la randament maxim în timp cât mai scurt. Interesul nostru este să fie recuperați medical cât mai repede, nu să stea internați cât mai mult timp.

De aceea, avem programe intensive, de câte 10 și 14 zile, cu mai multe ședințe pe zi de kinetoterapie, fizioterapie și masaj. Nu facem pauză în weekend, nici de sărbători. Muncim mult și profesionist pentru ca pacienții noștri să aibă rezultate. Sunt sub supravegherea noastră 24 de ore din 24, inclusiv prin monitorizare video în saloane. Avem grijă să-i hrănim bine și sănătos, căci recuperarea medicală presupune efort fizic susținut și este nevoie de alimentație consistentă.

Pe lângă terapiile fizice, suntem preocupați și de starea mentală pozitivă a pacienților, căci un trup începe vindecarea, întotdeauna cu mintea. Spitalul ”Sfântul Sava” face terapie cu comportându-ne cu fiecare pacient ca și cu membrii propriei noastre familii și ne bucurăm la fiecare succes înregistrat.

În cei șase ani de când am deschis acest spital, am depășit numărul de 5.000 de pacienți recuperați medical, cei mai mulți cu afecțiuni grave, cărora nu li se dădeau șanse să mai meargă vreodată. Noi am reușit.”, spune Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.









Procedurile profesioniste avansate în kinetoterapie, fizioterapie și masaj vizează recuperare ortopedică, recuperare neurologică, recuperare după AVC, recuperare respiratorie, recuperare după orice tip de intervenție chirurgicală.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” deține și 18 paturi în regim de terapie intensivă, unde pacienții pot fi internați la 48 – 72 de ore după orice tip de intervenție chirurgicală. Aici pot începe recuperarea medicală pasivă, fără niciun efort fizic. Echipamentele inovative sunt folosite în recuperarea medicală timpurie, după modelul marilor clinici de recuperare medicală din străinătate.

Date de contact ale Spitalului ”Sf. Sava” – Ilfov:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

Str.Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov