O pisică dispărută de 11 ani își va reîntâlni stăpâna

O femeie își va reîntâlni pisica de companie la 11 ani după dispariția acesteia, scrie BBC. Daisy nu a mai revenit acasă la scurt timp după ce s-a mutat din Dorset în zona Caerphilly împreună cu stăpâna ei, Sian Sexton, în 2012.

Dar săptămâna trecută Sian Sexton a primit un telefon surpriză de la un veterinar din Caerphilly, care i-a spus că o pisică microcipată pe numele ei a fost adusă în clinică.

„Sunt încă în stare de șoc”, a spus femeia de 43 de ani.

Daisy the cat found her way home again, because cats are the very best: https://t.co/EWesMvnTJN

— Jess Gulliver (@JessicaGulliver) September 25, 2023