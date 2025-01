O forță operativă navală britanică în Marea Neagră. Propunere a unui think-tank

Ideea creării unei forțe operative navale conduse de britanici în Marea Neagră a fost prezentată de un think tank ca un răspuns critic la agresiunea rusă și ca un pas către consolidarea prezenței NATO în regiune, potrivit Rador Radio România. Conceptul, detaliat într-un articol recent din Britain’s World, revista online a Council on Geostrategy, explorează modul în care Marea Britanie ar putea remodela geopolitica Mării Negre printr-un angajament mai profund cu aliații regionali precum România.

Britain’s World oferă analize realizate de experți asupra poziției globale a Marii Britanii, publicând articole precum „The Case for a British Task Force in the Black Sea”, de James Rogers și George Scutaru. Acest memorandum subliniază importanța strategică a Mării Negre, unde Rusia și-a urmărit cu cea mai mare putere agenda revizionistă.

Articolul susține următoarele: „Dacă Kievul pierde războiul, amenințarea din partea Rusiei va crește; dacă ucrainenii vor câștiga sau vor primi garanții de securitate, amenințarea din partea Rusiei nu va scădea. Dacă Kremlinul menține controlul asupra Crimeii, va avea o platformă de unde să lovească Ucraina și să reprezinte o provocare în Marea Neagră”.

Autorii evidențiază potențialele amenințări, inclusiv: „Blocarea perimetrelor sub pretextul exercițiilor navale, plasarea de mine reale sau false, război electronic intens, bruierea și falsificarea semnalelor GPS, inspecții abuzive ale navelor, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare”.

Pentru a aborda aceste provocări, articolul propune o forță operativă navală comună britanico-română pentru a susține securitatea și libertatea navigației în Marea Neagră. Evidențiază importanța strategică în creștere a României, în special proiectul său de gaze Neptun Deep, care ar putea reduce dependența europeană de energia rusească.

Autorii notează: „România este deosebit de importantă pentru că dezvoltă un mare proiect energetic… Până în 2027, România intenționează să devină cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană prin exploatarea a până la 100 de miliarde de metri cubi din aceste zăcăminte offshore”.

Propunerea sugerează valorificarea șantierelor navale românești pentru a construi nave de război conforme cu Convenția de la Montreux, care limitează reintrarea navelor în Marea Neagră. Recomandă utilizarea fregatei Type 31 ca opțiune rentabilă și flexibilă: „O flotă de patru fregate din clasa Type 31 – două asigurate de România și două de Marea Britanie – ar putea oferi o flexibilitate operațională semnificativă, purtând sisteme de arme avansate și echipamente specifice misiunilor, inclusiv drone submarine și echipamente de deminare.”

Articolul afirmă în continuare: „Doar două fregate operaționale din clasa 31 ar putea purta până la 328 de rachete, care, atunci când lucrează în tandem cu forțele aeriene și terestre ale NATO, ar oferi un ecran defensiv formidabil cu care să întărească poziția alianței în Marea Neagră.”

Acest memorandum, prezentat în Britain’s World, evidențiază rolul revistei în furnizarea de analize care stimulează înțelegerea geopoliticii, apărării și politicii externe. Explorând teme ambițioase și complexe, cum ar fi un grup de lucru britanic în Marea Neagră, revista oferă o platformă pentru colaboratori de mare profil și discuții strategice aprofundate.

Britain’s World le oferă cititorilor informații periodice despre rolul în evoluție al Regatului Unit pe scena globală, ceea ce face ca publicația să fie o resursă valoroasă pentru cei interesați să înțeleagă modul în care Marea Britanie navighează într-un peisaj internațional din ce în ce mai complex.

Sursa: DEFENCE JOURNAL / Rador Radio România / Traducerea: Cristina Zaharia