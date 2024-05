O clădire în construcție s-a prăbușit în Africa de Sud, o persoană a murit, 47 de muncitori sunt prinși sub dărâmături

O persoană a murit și circa 47 de muncitori sunt prinși sub dărâmături după ce o clădire în construcție s-a prăbușit luni după-amiază în George, pe coasta Africii de Sud, la peste 400 km est de Cape Town, relatează Le Figaro.

„O echipă de lucru de aproximativ 70 de persoane se afla pe șantier în momentul prăbușirii” clădirii în construcție, a precizat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a primăriei, Chantel Edwards. Dintre acestea, 22 de persoane au fost spitalizate, a adăugat ea, fără a oferi alte informații despre starea celor aproximativ 48 de persoane care se află încă sub dărâmături.

Mario Ferreira, purtător de cuvânt al ONG-ului Gift of the Givers, prezent la locul accidentului, a declarat pentru AFP că salvatorii au „comunicat cu unele dintre persoanele aflate sub dărâmături”. Clădirea de cinci etaje, care includea o parcare subterană, s-a prăbușit la începutul după-amiezii din motive care nu au fost încă stabilite.

Fotografiile publicate de municipalitate arată un șantier aplatizat, unde sunt prezente numeroase servicii de urgență. Potrivit lui Mario Ferreira, unele dintre persoanele evacuate sunt „grav rănite”.