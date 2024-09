„Nu există loc pentru violența politică în Statele Unite”? Istoria spune altceva. Amenințările la adresa politicienilor au crescut brusc în ultimii ani, însă retorica acerbă și spectrul asasinatului sunt la fel de vechi ca președinția însăși

A existat vreodată o alegere americană ca aceasta? Două tentative flagrante de asasinat, retragerea unui președinte distrus și atacuri retorice vicioase care nu fac decât să sporească tensiunile naționale, scrie The Times.

„Ideea că există violență politică sau violență în America ca aceasta este pur și simplu nemaiauzită”, a declarat președintele Biden după ce un bărbat înarmat a rănit urechea lui Donald Trump și a ucis un membru al audienței sale pe 13 iulie. El a reiterat acest sentiment duminică, după ce FBI a declarat că investighează o „aparentă” tentativă de asasinat asupra lui Trump la terenul său de golf din Florida.

Dar aceasta nu este o aberație în politica americană. Este, înspăimântător, mult prea familiară.

Încă de la bătăliile dintre John Adams, al doilea președinte (1797 – 1801), și Thomas Jefferson(1801 – 1809), al treilea, campaniile electorale din Statele Unite au fost renumite pentru retorica scandaloasă și potențialul de dezordine.

În 1800, surogatele rivalilor înverșunați erau cele care dădeau loviturile. Dacă Jefferson câștiga, „crima, jaful, violul, adulterul și incestul vor fi predate și practicate în mod deschis”, în timp ce Adams era catalogat drept un „pedant respingător” care „nu se comportă nici ca un bărbat, nici ca o femeie, ci are un caracter hermafrodit hidos”.

Violența nu este niciodată departe: patru dintre cei 45 de președinți ai SUA au fost asasinați în timpul mandatului și alți 16 s-au confruntat cu tentative directe de asasinat.

Primul amendament al Constituției a fost un reper în politica democratică, care a apărat drepturile americanilor de a-și exprima opiniile – și a fost adesea testat până la limitele sale în campaniile politice.

În timp ce Trump – cel puțin inițial – a făcut apel la unitate după primul atentat la viața sa, el a ieșit acum la rampă dând vina pe rivalii săi Democrați și folosind ultima tentativă ca un strigăt de adunare partizan: „Retorica lor face ca eu să fiu împușcat, când eu sunt cel care va salva țara, iar ei sunt cei care distrug țara”.

Republicanii îi reproșează lui Biden că a mers prea departe calificându-l în mod repetat pe Trump drept o amenințare la adresa democrației și catalogând filosofia sa drept „semi-fascism”.

Amenințările la adresa membrilor Congresului au crescut de 10 ori între 2016 și 2021, în timp ce cheltuielile de securitate personală în Congres au crescut de cinci ori între 2020 și 2022, potrivit cercetărilor citate în Threats as Political Communication – Amenințările ca mijloc de comunicare politică, o lucrare realizată de Nathan Kalmoe și Lilliana Mason.

Mulți observatori, precum fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, HR McMaster, în cartea sa At War With Ourselves (În război cu noi înșine), atribuie o parte din vina pentru atmosfera frenetică de astăzi incendiilor de zvonuri și insulte care se răspândesc atât de rapid pe rețelele sociale.

Elon Musk, miliardarul proprietar și administrator al X, unul dintre cele mai importante forumuri de liberă exprimare din lume, a răspuns la o postare în care se întreba „De ce vor să îl ucidă pe Donald Trump?”, scriind: „Și nimeni nu încearcă să o ucidă pe Biden-Kamala”, cu un emoji cu fața gânditoare. Chiar și el și-a dat seama că a fost un pas prea departe și a șters postarea. Dar aceste alegeri nu vor deveni mai calme.

Un alt motiv al atmosferei volatile este caracterul lui Trump însuși, care și-a construit cariera în afaceri pe o mentalitate de a câștiga cu orice preț.

Campania din 2024 este extraordinară, dar nu atât de îndepărtată de tensiunile din 1968, în care președintele Johnson s-a retras, Robert Kennedy a fost împușcat mortal după ce a câștigat alegerile primare Democrate din California și au avut loc proteste violente la convenția națională a partidului din Chicago.

George Wallace, care a refuzat în mod notoriu să condamne violența politică, a fost împușcat în timpul campaniei electorale din 1972, în timp ce președintele Ford a fost ținta a două tentative de asasinat în decurs de 17 zile în 1975.

Răspunsul lui Ford la potențialul exploziv al Americii pentru vărsare de sânge politic? A fost convins să poarte un pardesiu antiglonț, dar în rest și-a continuat activitatea ca de obicei.

Apelurile la calm vor continua și astăzi, securitatea va fi sporită – iar politicienii vor continua.